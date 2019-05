Stadtsportverbandsvorsitzender Mathias Hornberger würdigte in seinen Grußworten die besondere Bedeutung TuRa Elsens als einer der größten Sportvereine Paderborns mit seiner Leidenschaft, seinen sozialen Impulsen in der Jugendarbeit sowie im Inklusionssport. Jegliche Vertreter der Stadt ließen sich derweil entschuldigen, was unter vielen Mitgliedern im Jahr des 125. Jubiläums für Unverständnis sorgte.

Es gab aber genauso Grund zur Freude, als Thorsten Perlik, Ressortleiter Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, Josef Linnemann auf die Bühne bat. Linnemann, der als erster Ehrenabteilungsleiter der Turnabteilung mit der Ehrennadel des Deutschen Turnbundes ausgezeichnet worden ist, wurde für seine 75-jährige Mitgliedschaft geehrt, garniert mit vielen Erfolgen und 20-jähriger Abteilungsleitertätigkeit. Auch Wilhelm Kalle, Heinz Kleine, Helmut Lindner und Ferdi Sander (je 70 Jahre), Toni Altenhöfer (60 Jahre) sowie Jürgen Klute, Markus Norenkemper und Klaus Schnuchel (je 50 Jahre) halten ihrer TuRa bemerkenswert lang die Treue.

Seit 40 Jahren Mitglied

40 Jahre Mitglied sind Christian Fleischer, Georg Fleischer, Brunhild Geilenkothen, Rolf Hageresch, Bernd Harasta, Richard Hillebrand, Ingrid Humpert, Ulrike Jäger, Anton Lihs, Inge Lihs, Joachim Löning, Herbert Maring, Heinrich Poggel, Bernd Potthoff, Andreas Schlüter, Matthias Schumacher, Hartmut Steege, Marita Steffan, Udo Tewes, Herta Viertel, Ingrid Wilde. 25 Jahre Mitgliedschaft haben Thorsten Ahlemeyer, Barbara Brinkmann, Hans Heidenreich, Dominik Herwald, Tobias Hessel, Karina Janewers, Benedikt Jürgens, Helmut Schlenger, Hans Georg Schroer, Renate Schroer, Martin Spillmann, Waltraud Thöne, Doris van der Werf, René van der Werf vorzuweisen.

Für besondere sportliche Erfolge wurde die 1. Jungenmannschaft der Tischtennisabteilung ausgezeichnet. Für den Vizetitel in der Bezirksliga wurden die TuRa-Talente als erstes Elsener Team in der 66-jährigen der Abteilung mit dem Aufstieg in die höchste Nachwuchsklasse (NRW-Liga) belohnt. Die Basketballer haben sich derweil den Kreisligatitel gesichert.

Jubiläumsfeier am 31. August

Neben dem Einblick in die Geschehnisse des vergangenen Jahres und dem Verweis auf die Neugründung der Abteilung American Football gab Patrick Ruf (Ressortleiter Verwaltung) einen kurzen Ausblick auf anstehende Aufgaben und die Feier des 125-jährigen Jubiläum am 31. August.

Es folgte die Abstimmung über die Neufassung der Beitragsstruktur. Dominik Stollmeier (Ressortleiter Finanzen) zeigte die Vor- und Nachteile auf, wobei ein großer Vorteil im geringeren Verwaltungsaufwand, ein Nachteil in der Aufteilung der Beiträge zur Sportstättennutzungsgebühr liegt; je nach Aufwand. Die Neufassung wurde von den Mitgliedern angenommen, aber eine erneute Prüfung nach Einführung vereinbart.

Christina Vahle löst Thorsten Perlik ab

Schließlich standen die Wahlen der fünf Fachressortleiter, die den BGB Vorstand des Vereins bilden, auf der Tagesordnung. Philip Krüger (Ressortleiter Repräsentation) sowie Thorsten Perlik (Ressortleiter Öffentlichkeitsarbeit und Marketing) stellten sich nach langjähriger Vorstands- und Vereinsarbeit in unterschiedlichen Positionen aufgrund beruflicher und familiärer Verpflichtungen nicht mehr zur Wiederwahl. Während die Position des Ressortleiters Repräsentation vakant bleibt, sind die weiteren Posten so vergeben: Ressortleiter Verwaltung Patrick Ruf, Ressortleiter Finanzen Dominik Stollmeier, Ressortleiter Öffentlichkeitsarbeit und Marketing Christina Vahle, Ressortleiterin Sportangebote Atessa Weihrauch.