Von Jörg Manthey

Veteran Prößdorf ist nach eineinhalbjähriger Zwangspause wieder voll im aktiven Geschehen, und das ist gut so. Gestern feierte der Comebacker seinen 30. Geburtstag, am Sonntag (15 Uhr, Hermann-Löns-Stadion) gibt es ein Wiedersehen mit Bonn. »Die Coaches haben uns gut auf die Stärken und Schwächen der Gegner eingestellt «, erzählt Prößdorf – und würdigt Paderborns aktuelles Teamgefüge. »Wir haben eine ganz tolle Mischung aus jungen Spielern und alten Hasen. Da profitieren wir von unserer guten Nachwuchsarbeit. Obwohl erst 19, 20 Jahre alt, wissen die Jungs, was es braucht. Diese Mentalität bringen sie rein ins Team.« Trotz sauberer 8:0 Punkte macht Prößdorf »immer noch Luft nach oben« aus. »Wir haben unser Potenzial gerade mal angekratzt.«

Der Chef im Herzen der Dolphins-Defense

100 Kilogramm, die sich auf eine Körpergröße von 1,94 Meter verteilen: Damit bringt der Middle Linebacker ein Gardemaß auf den Platz. Jan Prößdorf ist dicht hinter der D-Line der Chef im Herzen der Paderborner Defense. Ein Allrounder: Er muss schnell und wendig sein, dabei gleichzeitig kraftvoll und zusätzlich über die nötige Spielübersicht, Erfahrung und Antizipationsfähigkeit verfügen, um das Spiel des Gegners »lesen« und umgehend handeln zu können. Dass der Quarterback nicht selbst zu Raumgewinn läuft, hat auch er mit zu vereiteln. Mithin erledigt Prößdorf den vielleicht anspruchsvollsten Job in der Verteidigung. »Jan ist ein sehr wichtiges Puzzleteil in unserem Team. Mit seiner Art und seiner Aura ein Kernstück der Defense«, würdigt Jason Irmscher, wie Prößdorf Defense-Kapitän, seinen Kollegen.

»Offensive gewinnt Spiele, Defensive Meisterschaften«, zitiert Jan Prößdorf eine universelle Sportweisheit. »Und unsere Defense-Jungs erledigen einen überragenden Job.« Vor etwa zehn Jahren schnupperte der frühere Judoka in der Uni-Mannschaft erstmalig Footballluft. »Ich bin sofort infiziert worden«, sagt er, fasziniert vom Zusammenhalt. »Du bildest mit unterschiedlichsten Typen und Persönlichkeiten eine Art Familie.«

Einer von vier Teamkapitänen

Die Regionalliga-Meisterschaft nach einer »perfect season«, verlustpunktfrei, verbunden mit dem Aufstieg in die GFL 2 Nord war Jan Prößdorfs bislang schönstes Erlebnis als Aktiver. Seit diesem Jahr 2014 bringt er sein Wissen auch im Nachwuchsbereich ein, aktuell als Defense Coordinator der U19. Mit diesem Talentschuppen holte er im Vorjahr zum zweiten Mal den German Bowl. »Auf diese Weise kann ich etwas zurückgeben, meinen Teil dazu beitragen, Jugendliche zu entwickeln. Das gibt mir unglaublich viel«, erklärt Jan Prößdorf. Diesen Job interpretiert er übers rein Sportliche hinaus. »Ich möchte helfen, vernünftige Menschen aus den Jungs zu machen.« Für ihn gibt es zwei Sorten von Footballern. »Die einen spielen Football, die anderen sind Footballspieler.« Den Unterschied formuliert er so: »Die einen setzen sich ihren Helm auf und posieren auf dem Teamfoto. Die anderen reißen sich Tag für Tag, Woche für Woche den Hintern auf und leben diesen Sport.« Prößdorf gehört der zweiten Gattung an. Als einer von vier Teamkapitänen ist er Wortführer und nimmt das auch ziemlich ernst. Was er gar nicht abkann und dann auch unmissverständlich anmahnt: »Wenn sich jemand zu früh auf einer Führung ausruht und nicht mehr alles gibt.«

Die Geschichte hinter seiner Trikotnummer 40

Prößdorf bekennt sich als Anhänger des NFL-Teams Oakland Raiders. »Nicht immer einfach in den zurückliegenden Jahren«, grinst er. Die großen Zeiten des dreimaligen Superbowl-Gewinners (zuletzt 1983) liegen weit zurück. Das Trikot mit der Nummer 40 hat er sich ausgesucht in Gedenken an die Tragödie des Pat Tillman, früherer Safety der Arizona Cardinals. Der Footballprofi war nach den Anschlägen vom 11. September 2001 für ein Jahresgehalt von 18.000 US-Dollar in die Armee der USA eingetreten – trotz eines 3,6-Millionen-Dollar-Vertrages bei den Cardinals. Pat Tillman starb am 22. April 2004 an einem Berghang im Südosten Afghanistans, zerfetzt von hunderten Kugeln seiner eigenen Leute, die ihn für einen Taliban hielten. Ein tragisches Versehen, das Tillman zu einem Patrioten machte. »Seine Geschichte hat mich unheimlich berührt«, erzählt Prößdorf. »Damit kann ich mich super identifizieren.« Tillmans Rückennummer 40 wurde bei den Cardinals gesperrt. Prößdorf trägt dessen Geschichte hierzulande weiter.