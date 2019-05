Von Rainer Humpert

Vor etwa 500 Zuschauern ging der Gastgeber durch ein Eigentor Björn Bergs (9.) in Führung. Aber Elsen schlug bereits zwei Minuten später zurück. Eine perfekt getimte Flanke Sebastian Neuberts verwertete Leon Hottenträger (11.) per Kopf zum Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit fiel der erneute Führungstreffer für den DSC. Nach einem langen Ball angelte sich Daniel Weinberg (41.) das Leder und schob an Torwart Max Schlenger vorbei in die rechte Ecke. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

In der zweiten Hälfte erwischten die Platzherren den besseren Start. Nach einer Unaufmerksamkeit in Elsens Defensive setzte sich Hendrik Hermelingmeier mit energischem Einsatz durch. Nach schneller Ballweiterleitung konnte Bager Ogan (57.) zum 3:1 abschließen. Das Spiel schien eine halbe Stunde vor dem Abpfiff entschieden. Doch TuRa Elsen zeigte Moral. Zunächst gelang dem eingewechselten Leonhard Hoppe (75.) mit einem Weitschuss der Anschlusstreffer. Keine drei Zeigerumdrehungen später hätte Leon Hottenträger für den Ausgleich sorgen können, doch sein Kopfball verfehlte das Tor.

Dann kam die letzte Spielsituation. Einen Freistoß versenkte Jan Hoppe (90.+4) mit einem wuchtigen Kopfball in den Maschen und sorgte für Riesenjubel bei den Gästen und enttäuschte Gesichter bei den Hausherren. Der Schiedsrichter pfiff die Partie gar nicht mehr an. »Das ist bitter. Wir haben das Spiel, das eigentlich in Richtung Sieg plätscherte, leichtfertig aus der Hand gegeben. Aber wir haben auch schlecht verteidigt und sind nicht in die Zweikämpfe gekommen«, sagte Delbrücks Trainer Benjamin Braune nach Spielschluss. »An den Gegentoren haben wir einen großen Anteil. Aber die Mannschaft hat Willen gezeigt«, meinte Elsens Trainer Andreas Hagenbrock und schaute voraus: »Der Druck liegt bei Delbrück. Sie müssen gewinnen«. Allerdings ist der DSC auswärts eine Macht in dieser Saison. Alle 14 Spiele wurden gewonnen.

Am Sonntag geht es in Elsen weiter. Anpfiff ist um 15 Uhr auf dem Rasenplatz des Dreizehnlindenstadions.