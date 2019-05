Von Timo Schäfers

Paderborn (WB). Den Deutschen Meister bezwungen und die alleinige Tabellenführung in der 1. Baseball-Bundesliga Nord übernommen – der Donnerstag ist für die Untouchables Paderborn mit zwei Siegen über die Bonn Capitals (12:1, 7:3) und einem Patzer des direkten Konkurrenten aus Solingen optimal verlaufen.

»So haben wir uns das natürlich vorgestellt. Wir haben eine gute Teamleistung gezeigt, waren sehr konzentriert und haben verdient gewonnen. Offensiv waren wir durch die Bank weg gut«, bilanzierte U’s-Routinier Björn Schonlau.

Das erste Spiel des Tages im Ahorn-Ballpark war eine überraschend klare Angelegenheit für die Ostwestfalen. Werfer Daniel Thieben, dem Schonlau »sehr gutes Pitching« bescheinigte, führte die starke U’s-Defensive an und ließ in der gesamten Partie lediglich fünf Hits zu. Den Bonner Ehrenpunkt erzielte Christopher Goebel erst im siebten und damit letzten Inning. Offensiv brannten die Untouchables ihrerseits ab dem vierten Inning, in dem sie fünf Runs verzeichneten, ein Feuerwerk ab. Maik Ehmcke (3 Runs, 2 Hits) und Björn Schonlau (2 Runs, 3 Hits) sorgten mit jeweils einem Homerun für echte Highlights. Außerdem überzeugte der angeschlagene Phildrick Llewellyn mit drei Runs und zwei Hits.

Auch Headcoach Jendrick Speer punktet für sein Team

Das zweite Duell bot den Zuschauern in Paderborn deutlich mehr Spannung. Vor allem, da die Gäste aus der ehemaligen Bundeshauptstadt im dritten Inning mit 3:0 in Führung gingen. Im fünften Durchgang war es erneut Llewellyn, der mit einem Run für den Anschluss sorgte. In der Folge drehten die Untouchables die Partie nach einem Schlag von Marco Cardoso, der Björn Schonlau, Jendrick Speer und Maurice Bendrien nach Hause brachte (4:3).

Für die endgültige Entscheidung sorgten die U’s, die nach drei Durchgängen ihren Pitcher Victor Ramirez gegen Matt Kemp tauschten, im achten Inning mit drei weiteren Zählern. Unter anderem trug sich erneut Headcoach Speer in die Punkteliste ein. »Wir haben uns vom Rückstand nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die Aktion von Marco war natürlich enorm wichtig für uns«, lobte Schonlau.

U’s profitieren von Solingens überraschender Niederlage gegen Dohren

Da die Solingen Alligators parallel zum Spitzenspiel der U’s eine überraschende Niederlage gegen Dohren hinnehmen mussten, grüßen die Paderborner sechs Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde von der Tabellenspitze. Die Spitzenposition gilt es bereits an diesem Sonntag (Beginn 13 Uhr) zu verteidigen. Dann gastieren die Untouchables bei den Solingen Alligators zum nächsten Spitzenspiel. Speer hat vor den Alligatoren Respekt und kündigte bereits unter der Woche an, dass »Solingen aktuell wohl einen Tick stärker ist als Bonn«.

Der Kampf um die Play-offs bleibt eng. Der Vorsprung auf Rang fünf, auf dem weiterhin die Hamburg Stealers rangieren, beträgt bloß drei Siege.