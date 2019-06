Paderborn (WB). Die C-Juniorenfußballer des SV Heide haben zum zweiten Mal am internationalen Turnier »Trofeo Mediteraneo« in Spanien teilgenommen. Nach Platz sechs vor zwei Jahren belegte das Team diesmal Rang zwei. Im Endspiel des U15-Turniers mussten sich die Paderborner dem körperlich überlegenen Sieger aus Buenos Aires mit 0:1 geschlagen geben.

Auf dem Weg ins Finale verloren die SVH-Jungs nur ein Spiel – gegen den späteren Endspielgegner. Zuvor gaben sich die Heider in der Gruppenphase keine Blöße und gewannen gegen den VfB Homberg (3:0), Werden Heidhausen (1:0) und TuS Lutten (3:0). Das Achtelfinale wurde nach einem überlegen geführten Spiel 1:0 gegen den FFV SF Frankfurt gewonnen. Im Viertelfinale gegen den Berliner Verbandsligisten Frohnauer SC lieferte der SV seine wohl beste Turnierleistung ab und setzte sich verdient mit 2:0 durch. Mit dem gleichen Ergebnis endete auch das Halbfinale gegen Hapoel Maagan Michael aus Israel.

Besondere Endspiel-Atmosphäre beeindruckt die Paderborner

Das Endspiel in Pineda de Mar war atmosphärisch: Einmarsch der Finalisten mit Nationalflagge, Aufstellung am Mittelkreis, namentliche Vorstellung der einzelnen Spieler vom Stadionsprecher plus Nationalhymnen – wohl beeindruckt davon, fand der SV Heide nicht wie gewohnt in sein Spiel.

In der Meisterschaft lief es dafür konstant gut: Der souveräne Kreismeister gewann im Saisonverlauf 16 der 18 Spiele. Hinzu kamen zwei Unentschieden. Die ungeschlagenen C-Junioren von Trainer Rudi Trautmann wollen diese überragende Saison jetzt noch mit dem Aufstieg in die Bezirksliga krönen.