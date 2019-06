Paderborn (tim). Der SCV Neuenbeken hat den Sprung in die Landesliga verpasst. Im entscheidenden Relegationsspiel unterlag die Mannschaft von Trainer Marco Cirrincione dem FC Bad Oeynhausen mit 1:3 nach Verlängerung. Kreisligist TuRa Elsen gewann derweil mit 3:0 (1:0) gegen den FC Germete-Wormeln und spielt somit in der kommenden Saison in der Bezirksliga.