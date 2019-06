Von Rainer Humpert

Elsen. Nach acht Jahren Abwesenheit kehrt die TuRa Elsen wieder in die Bezirksliga zurück. Die Mannschaft von Trainer Andreas Hagenbrock gewann das Relegationsrückspiel am Sonntag gegen den FC Germete-Wormeln mit 3:0 (1:0), nachdem sich die beiden Teams am vergangenen Donnerstag im Hinspiel 1:1 getrennt hatten. »Wir haben die richtigen Lehren aus den beiden Partien gegen den Delbrücker SC II gezogen, wo fünf Treffer nicht zum Aufstieg gereicht haben. Wir haben defensiv gut gestanden und gegenüber dem Hinspiel waren wir wesentlich besser, und haben vor allem Fußball gespielt«, lobte Erfolgstrainer Andreas Hagenbrock und ergänzte: »Ab morgen beginnt dann auch die Vorbereitung auf die kommende Saison. Der Kader wird so wie er jetzt ist zusammenbleiben und punktuell verstärkt werden, damit wir in der Bezirksliga auch standhalten können.«

Vor großer Kulisse bei bestem Fußballwetter begann die Begegnung sehr verhalten. Nach acht Minuten forderten die Gäste vergeblich einen Elfmeter, als ein Spieler im Laufduell zu Boden ging. Ab der 20. Minute entwickelte sich das Spiel sehr einseitig. Die TuRa hatte gleich dreimal durch Sebastian Neubert, Patrick Teixera-Pereira und Leon Hottenträger die Möglichkeit, in Führung zu gehen. In der 38. Minute machte es Christopher Fröhleke besser. Einen abgewehrten Ball drosch er unhaltbar und humorlos in das Tor. Oliver Lummer hätte noch vor der Halbzeit erhöhen können, scheiterte aber knapp.

Grenzenloser Jubel im Dreizehnlindenstadion

Auch in der zweiten Halbzeit war Elsen die klar bessere Mannschaft. Allerdings forderten die Gäste erneut Elfmeter, als Manuel Fleitman den Stürmer der Gäste abgrätschte. In der Folge vergab Elsen einige hochkarätige Chancen, so dass es bis zum Schluss spannend blieb und die Entscheidung erst in der Schlussphase fiel. Nach einer Ecke von Oliver Lummer köpfte Adebola Adejoju (82.) zum 2:0 ein. Zwei Minuten später schloss Sebastian Neubert einen Konter mit einem platzierten Schuss in die rechte Ecke ab. Als die Partie abgepfiffen wurde, kannte der Jubel im Dreizehnlindenstadion keine Grenzen mehr.

Auch nicht beim SV Büren. Die mit einem Sonderbus angereiste Mannschaft, Trainer und Betreuer feierten auf dem Platz ihren Kreisliga A-Aufstieg. Unglaublich erleichtert war auch Babrak Nassery, der 53-jährige Trainer des SV Alfen. Sein Team hat den Klassenverbleib geschafft und spielt auch in der kommenden Saison in der Kreisliga B. »Wir hätten mit 4:0 in die Halbzeit gehen müssen, dann hast du Ruhe. Dennoch haben wir uns für den Aufwand belohnt und sind verdient aufgestiegen«, freute sich Elsens Kapitän Sebastian Neubert nach Spielschluss. TuRa Elsen: Schlenger - Hoppe, Fleitmann, Berg, Brüggenthies (69. Lüthen), Fröhleke, Neubert, Adejoju, Lummer, Teixera-Pereira (82. Giesguth), Hottenträger (68. Jacobsmeyer)