Von Jörg Manthey

»Wir wollen unseren zweiten Tabellenplatz nicht mehr hergeben«, ließ Cheftrainer Jendrick Speer vorab wissen – und machte es sich im Ahorn-Ballpark auf einer Bank hinter dem Zaun bequem. Er musste eine Ein-Spiel-Sperre abbrummen. So hatte Paderborns Assistentscoach Octavio Medina im ersten Match das Sagen. In diesem niveaureichen Duell verpasste es die recht dünne Besetzung der Untouchables, ihre starke Drangphase am Anfang mit mehr Punkten zu garnieren. So blieb es lange beim frühen 1:0 durch Nadir Ljatifi. Er veredelte eine Vorarbeit Björn Schonlaus. Erst im fünften Inning schaffte es Marco Cardoso nach einem schicken Triple Maik Ehmckes, auf 2:0 zu erhöhen.

Jendrick Speer lobt: »Der Mann des Spiels«

»Zwei Runs sind Nichts«, merkte Speer vor dem siebten Inning skeptisch an. »Jetzt geht es erst ans Eingemachte.« Doch sein Team sollte weiter kompromisslos agieren. Aus einer starken Mannschaft stach U’s-Pitcher Daniel Thieben heraus. Der 25-Jährige kramte im ersten Match seinen Zauberarm heraus und hielt die Gästeoffensive mit 82 Pitches in Schach. In sämtlichen neun Innings (»Complete Game«) stand er auf dem Wurfhügel und ließ keinen einzigen Lauf des Gegners zu – nicht alltäglich und im Branchenjargon »Shutout« genannt. »Daniel war der Mann des Spiels«, gratulierte Jendrick Speer dem Nationalspieler und ebenso der aufmerksamen Feldmannschaft. Thiebens Bilanz: fünf Hits, zwei Walks sowie sieben geworfene Strikeouts. Dohrens Pitcher Gianny Fracchiolla, ein Linkshänder, machte Paderborn mit zehn zehn Strikouts ebenfalls das Leben schwer. »Wir haben uns auf unsere Sachen konzentriert und verdient gewonnen«, freute sich Björn Schonlau nach 2:17 Stunden über die vorzeitige Verlängerung seiner Abschiedssaison.

Bei Björn Schonlau kullert die ein oder andere Träne

Das zweite Match gegen Dohren – als Pitcher fungierte überwiegend Victor Diaz Ramirez (sieben Strikeouts), später noch Florian Seidel – entwickelte sich erheblich unterhaltsamer. Die Platzherren waren nun besser aufs Pitching eingestellt und legten auch offensiv zu. Finn Bergmann eröffnete den Punktereigen im dritten Inning. Nach dem Ausgleich stellte Björn Schonlau den alten Abstand wieder her – 2:1. Im sechsten Inning geriet der Gastgeber 2:3 ins Hintertreffen. Der passende Konter folgte umgehend: Marco Cardoso (2), Till Schade, Antreiber Phildrick Llewellyn (2) und Maik Ehmcke (2) drehten die Partie mit einem 7:0-Lauf nachhaltig und scorten zum 9:3. Llewellyn und Cardoso warteten mit je drei Hits auf. Fünf Dohrener Errors (Verteidigungsfehler) spielten den Untouchables in die Karten. Die sind mit diesem Sweep nach Punkten mit Primus Solingen gleichgezogen. »Das war ein wichtiges emotionales Spiel. Es ist die ein oder andere Träne geflossen«, bekannte Björn Schonlau, der von Familie und Freunden gefeiert wurde.