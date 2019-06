Paderborn. Die neu gegründete Damenmannschaft des 1. Tri-Clubs Paderborn hat das erste Ligarennen über die Sprintdistanz beim Triathlon in Harsewinkel auf Rang vier beendet.

Aufgrund der PCB-Belastung im Schwimmbecken des Freibads wurde der Schwimmpart ins benachbarte Hallenbad verlegt; für Triathleten eine eher ungewöhnliche Situation. Leonie Kellner stieg nach 500 Metern in knapp acht Minuten als Zweite der Startgruppe aus den Fluten. Wenig später folgten Kerstin Kleinehans und Melanie Berkemeier. Auf der 20 km langen Radstrecke konnte Berkemeier mit den heißen und windigen Bedingungen am besten umgehen und übernahm nach kurzer Zeit die interne Trioführung. Auch Kleinehans überholte die im Vorfeld des Wettkampfs erkältungsgeschwächte Kellner. Beim abschließenden 5km-Lauf hieß es nur noch: durchhalten. Am Ende reichte es für das Team mit den Platzziffern acht, 16 und 34 für Platz vier unter den 27 angetretenen Mannschaften.

Die 2. Herren des 1. Tri-Clubs Paderborn absolvierten beim Harsewinkler Triathlon bereits ihren zweiten Landesligawettkampf. Ebenfalls über die Sprintdistanz gingen Matthias Kellner, Edward Williams, Karsten Wiese und Lukas Rebbe an den Start. Erwartungsgemäß stieg Kellner als Erster aus dem Wasser, dicht gefolgt von Williams und Wiese. Mit etwas Abstand folgte Rebbe seinen Teamkollegen auf die Radstrecke. Kellner hielt auf der flachen und windigen Strecke seinen teaminternen Vorsprung.

Wiese wechselte nach starkem Radfahren vor Williams und Rebbe auf die Laufrunde. Alle vier hatten mit der Hitze zu kämpfen, absolvierten aber dennoch solide Laufsplits. Mit den Platzziffern 13, 18, 27 und 60 erreichte das Team den sechsten Platz in der Tageswertung der 20 Mannschaften.

Der nächste Wettkampf für beide Teams steht am 7. Juli in Saerbeck auf dem Programm.