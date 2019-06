Paderborn. Bei den Deutschen Bowling-Meisterschaften der Senioren in den Mannschaftswettbewerben in Hamburg waren auch Ulli Laas und Rüdiger Käune von den Pader-Bowlern 06 mit dabei. Sie hatten vorab zusammen mit Alfred Sanders (Köln) und Walter Stellmacher (Unna) die Westdeutsche Meisterschaft gewonnen. Am Ende gab’s sogar eine Bronzemedaille für das Team.

24 Vertretungen aus allen Bundesländern kämpften um die begehrten Medaillen. Von Anfang an wurde um jeden Pin gerungen. Nach acht Spielen kamen nur die besten zehn Teams ins Finale. Die NRW-Crew konnte sich dafür mit einem siebten Platz qualifizieren. Bei heißen Temperaturen wurde es ein nicht minder heißes Finale mit kleinen und großen Dramen. Nach gutem Start und dem zwischenzeitlichen dritten Platz ging der Spielfaden verloren. Vor dem letzten Spiel war das Team Nordrhein-Westfalen auf den sechsten Rang zurückgefallen. Doch die Spieler glaubten weiter an sich. Die Abstände zu den vorderen Plätzen waren noch nicht zu groß.

Was dann passierte, gehört zu den vielen Geschichten, die nur der Sport so attraktiv schreiben kann. Am Ende des letzten Durchgangs spielte das Team NRW unglaubliche 726 Pins (Sanders 223 Pins, Laas 245 Pins und Käune 258 Pins). Dies war das höchste Spiel aller Mannschaften in allen Altersklassen bei diesen Titelkämpfen.

Die Belohnung war der dritte Platz mit 6991 Pins und der Gewinn der Bronzemedaille bei den Senioren. Was für ein Happy End. Deutscher Meister wurde Hessen (7070 Pins) vor Schleswig-Holstein (7030). Bester Spieler aller Senioren B war Rüdiger Käune mit einem 205,00 Schnitt. Alfred Sanders (197 Schnitt), Ulli Laas (183) und Walter Stellmacher (180) hatten ebenfalls maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg.