Delbrück (MH). Der Vorverkauf läuft. Auch in diesem Jahr stößt das freundschaftliche Testspiel zwischen dem Erstligaaufsteiger SC Paderborn 07 und dem Westfalenligisten Delbrücker SC auf großes Interesse. Anstoß auf dem Delbrücker Laumeskamp ist am Freitag, 12. Juli, um 18.30 Uhr. Der Einlass ist bereits ab 17 Uhr.

»Besser können die Ferien nicht starten«, freut sich Delbrücks erster Vorsitzender Elmar Westermeyer, dass der SCP auch in diesem Jahr auf dem Laumeskamp vorbeischaut. Die Beziehung beider Vereine ist bereits seit Jahren eng. »Beide profitieren voneinander. Es gibt einige Jugendliche, die bei uns das Fußballspielen gelernt haben und nun im Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum des SCP spielen. Andererseits gibt es Spieler, die aus der Paderborner U21 zu uns gekommen sind. Des Weiteren trägt die U21 regelmäßig in jeder Saison Oberligaspiele auf dem Laumeskamp aus«, zählt Westermeyer auf. Der Vorverkauf für die Tickets ist gestartet, und er lohnt sich. So kostet ein Sitzplatz auf der Tribüne im Vorverkauf nur 13 statt 15 Euro, ermäßigt zehn statt 12 Euro. Stehplätze kosten aktuell acht statt zehn Euro, ermäßigt sieben statt acht Euro. Kinder bis sechs Jahre sind frei. »Die Resonanz ist gewaltig. Bereits nach einigen Tagen sind bereits mehr als 400 Karten weg«, so der erste Vorsitzende.

Vorverkaufsstellen sind in Paderborn der Northland Store (Rathausplatz 4) und das Hemmingways (am Kamp 8). In Delbrück gibt es die Karten in der Sonnen-Apotheke (Oststraße 24), in der Kreuz-Apotheke (Lange Straße 3) und im Goofies Grunewald (Lange Straße 69). In Hövelhof verkauft die Eichen-Apotheke im Mergelweg 1 die Tickets.