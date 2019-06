»Anders als in den beiden Jahren zuvor standen uns dieses Mal an allen Spieltagen sämtliche Spieler zur Verfügung«, erklärt BR-Mannschaftsführer Rudi Peetz den Schlüssel zum Erfolg. Blau-Rot machte die Meisterschaft im letzten Saisonauftritt mit einem 4:2-Erfolg über den TC Gahmen perfekt. Zuvor gewann das Team 4:2 gegen den TC Holzwickede, 5:1 gegen den Ruderverein Rauxel 2 und 5:1 gegen den TC 71 Gütersloh. Mit 10:0 Punkten führen die Oldtimer die Tabelle uneinholbar an und können das Saisonfinale am 26. Juni ganz entspannt angehen.

Vollkommen gegensätzlich dazu ist die Situation der Blau-Rot-Herren 50 (1:3 Punkte). Zwar können Teamkapitän Dr. Tobias Senn und seine Mitspieler am Samstag, 15. Juni, den letzten Saisonauftritt gegen den als Meister feststehenden TC BW Halle (4:0 Punkte) ohne Druck angehen. Das allerdings, weil der angestrebte Verbleib in der Westfalenliga bereits verpasst und der Abstieg in die Verbandsliga unabwendbar ist. Spielbeginn auf der BR-Platzanlage an der Hermann-Kirchhoff-Straße ist am Samstag um 13 Uhr.

Salzkottens Herren 30 mit Heimvorteil

In der Herren 30-Verbandsliga versucht der TC Rot-Weiß Salzkotten (3:1 Punkte) während seines Heimspiels (Samstag, 13 Uhr) gegen den TC Bochum-Süd (3:2) Spitzenreiter TC Brackwede (4:0) auf den Fersen zu bleiben. Vor dem Aufstieg in die Westfalenliga stehen die Verbandsligaherren 40 des TC Grün-Weiß Paderborn (4:0 Punkte) zwei Spieltage vor dem Saisonschluss in ihrer Siebenergruppe. Samstag tritt Grün-Weiß beim TC Buer SWG (1:3 Punkte) an. Ebenfalls Samstag, 13 Uhr, bestreitet in dieser Gruppe die DJK Mastbruch (2:2) ein Heimspiel gegen Schlusslicht 1. TC Hiltrup (0:4 Punkte) und kommt im Erfolgsfall dem Nichtabstieg ganz nahe. Für die Verbandsligaherren 50 des TC Grün-Weiß Paderborn (3:1 Punkte) ist die Auswärtspartie am Samstag, 13 Uhr, beim punktlosen Letzten TV RW Höxter die letzte Partie dieses Tennissommers. Gewinnt Grün-Weiß, könnte es noch zur Teilnahme an der Westfalenliga-Aufstiegsrunde als bester Gruppenzweiter reichen.

Die Verbandsligadamen 55 der DJK-Mastbruch (2:6 Punkte) spielen am Samstag, 11 Uhr, beim TV Rosenthal (1:7) eine wichtige Partie im Kampf gegen den Abstieg. Das gilt auch für die Verbandsliga-Damen 60 des TC Rot-Weiß Salzkotten (3:5 Punkte) in ihrem Heimspiel am Samstag, 13 Uhr, gegen Spitzenreiter TC BW Castrop (7:1 Punkte). Die Verbandsliga-Herren 60 des TC Rot-Weiß Salzkotten sind spielfrei.