Für Kussin ist die Teilnahme an der Universiade kein Neuland. Bereits seit 2012 ist er Disziplinchef und überzeugte seitdem den Verband mit seinem Fachwissen. Die Wettkämpfe in Neapel sind jedoch etwas Besonderes, da in diesem Jahr erstmals ein deutsches U23-Frauenteam an den Start geht. »In der Vorrunde treten unsere Damen gegen Brasilien, die Ukraine und China an. Das wird ziemlich schwer«, ist er realistisch. Zunächst wird der Paderborner die 16-köpfige Mannschaft jedoch im Trainingslager in Berlin als Funktionär begleiten.

2025 soll die Universiade in NRW ausgerichtet werden

Kussin und der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband (adh) verfolgen in Neapel ein weiteres Ziel: Zwar stehen die Veranstaltungsorte für die kommenden Wettkämpfe bereits fest (2021 im chinesischen Chengdu und 2023 im russischen Jekaterinburg), doch ist NRW in der Verlosung für die Ausrichtung 2025 mit dabei. »Wir würden die Veranstaltung mit etwa 10.000 Teilnehmenden gerne nach Deutschland holen«, sagt der Hochschulsport-Leiter. Besonders bemerkenswert sei nicht nur das »olympische Flair mit einem Athletenbereich, der dem Olympischen Dorf gleicht, sondern insbesondere der internationale Sportsgeist«, sagt Kussin.