Die höchste Auszeichnung des Abends, den Vereinsehrenbrief, bekam Herbert Köchel von der Badminton-Abteilung. »Herbert hat sich seit den 80er Jahren in der Abteilung und im Verein immer stark engagiert. Er hat seine ganze Familie in den SC Grün-Weiß eingebunden und begeistern können, organisiert Badminton-Turniere und kümmert sich liebevoll um den Abteilungszusammenhalt mittels Festivitäten«, sagte Präsident Wolfgang Krenz in seiner Laudatio.

Die Fußballer Karl Heinz-Grieger (langjähriger Organisator im Vereinsheim) und Heinrich Vogt (langjähriger Jugend-Obmann) durften sich über die Goldene Verdienstnadel freuen. Henning Schlüter (seit 14 Jahre im Fußball-Vorstand) bekam Silber. »Die ehrenamtliche Arbeit darf gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Alle Geehrten haben dies vorbildlich getan«, so Krenz.

Nach den Ehrungen fand die Mitgliederversammlung des Sportclubs statt. Der stellvertretende Bürgermeister Bernhard Schaefer begrüßte die Teilnehmer: »Bei den Grün-Weißen werden sowohl die Jugendarbeit als auch die Integration und die Inklusion großgeschrieben. Vielen Dank für dieses sportliche Entwicklung.«

Beim knapp 4000 Mitglieder starken Verein laufen bereits die Vorbereitungen auf das Jahr 2020. Dann wird der 100. Geburtstag gefeiert. Am 22. August des kommenden Jahres wird es ein großes Fest geben. Nähere Informationen folgen in Kürze. Krenz lobte die zahlreichen Aktivitäten und Erfolge der 19 Abteilungen und freute sich über einen wieder einmal großartigen Osterlauf.

Die Vorbereitungen auf den 100. Geburtstag im Jahr 2020 laufen

Zum Stellenwert jeder sportlichen Ertüchtigung sagte der Präsident: »Erfolge sind wichtig, sie stärken das Selbstbewusstsein und sind nur durch viel Training, Disziplin und Ehrgeiz zu erreichen. Obwohl wir ein Breitensport orientierter Verein sind, der nur in einigen Abteilungen Leistungssport anbietet, ist es meiner Meinung nach unabdingbar, regelmäßig und ein ganzes Leben lang Sport zu treiben. Der Sport sollte einen festen Termin im Kalender haben, ähnlich wie der Gang zur Arbeit oder die regelmäßige Kontrolle beim Zahnarzt.«

Krenz berichtete von einer soliden Kassenlage: »Wir haben jedoch zahlreiche Investitionen im Sportzentrum und in der Geschäftsstelle vor uns, sodass es wichtig für uns ist, Rücklagen zu bilden.« Bei den Wahlen wurden zudem Irmgard Zimmermann, Clemens Schomberg und Dieter Schulte im Ältestenrat sowie Claudia Bölte und Björn Blecher als Kassenprüfer bestätigt.