Siegerehrung des Fünf-Kilometer-Laufes, der in Marienloh die meisten Teilnehmer anzog, von links: Marlen Schulte, Mia Kuhaupt, Matthias Berkemeier, Paul Maksuti, Marcel Bücker sowie Organisatorin Helga Lemmes.

Von den insgesamt 460 Finishern war beim 2,1 km AOK-Mini-Halbmarathon Clarissa Jüttner aus Marienloh mit sechs Jahren die Jüngste. Beim »Fünfer« war Frederic Schulte (SV Marienloh, ebenfalls Jahrgang 2013) der jüngste Finisher. Ganz stark präsentierten sich auch die älteren Semester. Hier waren Wilfried Böske (82) über fünf Kilometer und Hans Albert Steen (Jahrgang 1938) die ältesten Finisher.

Wieder einmal waren die fünf Kilometer mit 207 Teilnehmern besonders beliebt. Sarah Metz vom VfB Salzkotten konnte ihren Vorjahreserfolg wiederholen und kam als erste Frau in einer Zeit von 19:27 Minuten ins Ziel. Zweite wurde die erst 13 Jahre alte Mia Kuhaupt (Warburger SV/21:44), als Dritte folgte Marlen Schulte vom Gymnasium Antonianum aus Geseke (22:06). Den 5-km-Lauf der Männer gewann in einer Zeit von 16:59 Minuten der Vorjahreszweite Paul Maksuti (Delbrück läuft) vor Matthias Berkemeier (LF Lüchtringen/17:34). Der wies fünf Sekunden Vorsprung auf den Dritten Marcel Bücker (Delbrück läuft) auf.

Die Serie hält: Wieder wird der Vorjahressieger entthront

Beim »Zehner« hielt eine nun schon mehr als zwei Jahrzehnte anhaltende Serie. Wiederum konnte der Vorjahressieger seinen Titel nicht verteidigen. So musste sich Matthias Nahen vom TV Jahn Bad Driburg nach einem starken Rennen und einer Zeit von 35:41 Minuten mit Platz zwei zufrieden geben. Der Sieg ging hier an Christian Gemke (Laz Rhein/Sieg), der für die zehn Kilometer 35:19 Minuten benötigte. Auf Platz drei folgte Devon Gross (36:04).

Bei den Frauen hatte die Paderbornerin Mareike Böggering mit bloß sechs Sekunden Vorsprung (50:06) knapp die Nase vorn und verwies Martina Rinteln vom Warburger SV (50:12) und Kirsten Löhe Husemann vom Lauftreff Lieth (52:06) auf die Plätze.

Aber auch der Nachwuchs war am Sportzentrum Breite Bruch stark unterwegs. Bei der zweiten Auflage des ein Kilometer langen Kindergartenlaufes gingen die kleinen Sportler mit viel Freude auf die Strecke. Lena Robrecht, Ariana Zwetzich und Abeer Al Sindi waren hier die schnellsten Mädchen. Bei den Jungen belegten Jonas Kleibrink, Balay Deniz und Navid Asgharzada die ersten drei Plätze.

Beim 2,1 Kilometer langen AOK Mini Halbmarathon ging es schon mit deutlich mehr Ehrgeiz zur Sache, schließlich flossen die Ergebnisse diese Laufes sowie auch die Zeiten der beiden anderen Hauptläufe in die Wertung für den Hochstift Cup ein. Hier gewann wiederum souverän Mia Kuhaupt vom Warburger SV in einer Zeit von 8:07 Minuten vor Lea Therese Brinkhoff aus Oelde (8:39) und Alva Clusen vom Lauftreff Marienloh, die in 8:57 finishte.

Stark unterwegs waren auch die Jungen, bei denen Alexander Ortmann vom LC Paderborn das Rennen in einer Zeit von 8:04 vor Henri Clusen vom Lauftreff Marienloh und Nils Deppe aus Borgentreich, die zeitgleich in 8:40 ins Ziel kamen, für sich entschied.

Der »ewige Zweite« SC Borchen gewinnt die Teamwertung

Bei der Mannschaftswertung wurde die Jahre anhaltende Serie gebrochen. Die »ewigen Zweiten« des SC Borchen konnten endlich den Sonderpreis mit nach Hause nehmen. Sie hatten mit 25 Teilnehmern drei mehr auf der Strecke geschickt als die bisherigen Seriensieger vom Lauftreff Elsen.

Über Platz drei musste diesmal die Anzahl der gelaufenen Kilometer entscheiden, da sowohl der SV Warburg als auch NSU Brakel 14 Starterinnen und Starter im Rennen hatte. Hier hatte mit 110 gelaufenen Kilometern der NSU Brakel die Nase vorn und konnte sich über den Preis für den dritten Platz freuen. Die Veranstalter zogen ein zufriedenes Resümee.

Alle Resultate im Internet: www.sv-marienloh.de oder my.result.com. Alle Ergebnisse zum Hochstift Cup: www.hochstift-cup.de