Schloß Neuhaus. Der Lauf- und Trimm-Dich-Boom der 70er Jahre war gerade im vollen Gange, da trafen sich regelmäßig samstags drei Laufbegeisterte, um ihrem Sport zu frönen: Franz-Josef Feierabend, Konny Müller und Eckhard Kleinert, seinerzeit allesamt Mitglieder im LC Paderborn. Dieses Trio entwickelte dann die Idee, in Schloß Neuhaus einen Lauftreff auf die Beine zu stellen. Sie schlossen sich dem TuS 07/10 Schloß Neuhaus an, und so fand am 28. April 1979 am Hermann-Löns-Stadion erstmals ein Lauftreff statt.

Kurze Zeit später wurde die Wandertafel am Neuhäuser Wilhelmsberg zum neuen Treffpunkt auserkoren. Zum Kreis der regelmäßigen Teilnehmer gesellten sich neben den Gründungsmitgliedern auch Karl-Otto Becker, Ingrid und Dieter Knetsch und Siegfried Kell. Samstags und mittwochs wurde der Wilhelmsberg, die Gartenstadt und der Sander Bruch erlaufen.

Nachdem 1984/1985 auf den aufgelösten TuS unter anderem der TSV 1887 Schloß Neuhaus gefolgt war, war dieser 1988 erstmals Ausrichter des auf Anregung des damaligen Leichtathletik-Vorsitzenden Reinhard Neudeck initiierten Residenzabendlaufs. Der entwickelte sich rasant. Aus den 168 Debütanten vor 31 Jahren sind mehr als 1300 Teilnehmer geworden. Wie hier ist der Lauftreff auch auf überregionaler Ebene an zahlreichen Aktionen beteiligt: Jährlich wird beim bundesweit stattfindenden Run Up (ehemals der »Trimm-Trab ins Grüne«) mitgemacht. Am 2. Mai 1993 konnte im Rahmen der bundesweiten Auftaktveranstaltung mit dem damaligen Bundesminister für Arbeit und Soziales, Norbert Blüm, ein prominenter Gast begrüßt werden. Im Mai 1998 nahmen 15 Läuferinnen und Läufer am Freiheitslauf teil, der Staffeln aus allen Bundesländern quer durch die Republik nach Frankfurt führte, um an die erste Deutsche Nationalversammlung im Jahre 1848 zu erinnern und im Juni 1998 wurde der Olympic Day Run rund um den Lippesee durchgeführt.

Die samstäglichen Teilnehmerzahlen sind von 550 im Jahr 1979 enorm gestiegen, phasenweise – kurz nach der Jahrtausendwende – bis auf 4000. Der Zuwachs ist nicht zuletzt damit zu erklären, dass die Lauftreffler sich neuen Trends nie verschlossen haben. Mitte der 90ger führte Albert Happel das Walking ein, 2003 nahm Eckhard Kleinert den ersten Nordic Walking-Kurs mit ins Angebot.

Auch das wird auch ein Thema sein, wenn der Lauftreff am Samstag, 22. Juni, von 15 Uhr an im Stadion am Merschweg sein 40-Jähriges mit lockerem Laufen, Walking sowie Nordic Walking samt anschließendem Pläuschchen feiert.