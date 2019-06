Von Jörg Manthey

Nach einer Reihe von Patzern zu Beginn – ausbleibende Blöcke, leichte Fangfehler, dazu vergab Heiko Bals ein Fieldgoal aus 35 Yards – war es die Defense, die für das erste Zählbare sorgte: Der routinierte 1,93-Meter-Hüne Ron Hairson fing eine Interception und eilte, hübsch eskoriert von seinen Jungs, die Kölns wenige Pylonen abräumten, ziemlich unbedrängt zum Touchdown. Extrapunkt Bals – 7:0 in der sechsten Minute.

Wiederum Bals erhöhte im zweiten Viertel per Fieldgoal aus 35 Yards (18.). Zuletzt hatte die Offense der Cologne Falcons gerade mal drei Pünktchen gegen Bonn (3:31) zustande gebracht. Der leicht ausrechenbare Gegner verließ sich vor allem auf sein Laufspiel. Fast aus dem Nichts glückte den Falken der Anschluss. Quarterback Dante Hesse Bartholome brachte einen glücklichen Pass aber nur deshalb an den Mann, weil Dolphins-Safety Heiko Bals in dieser Szene 56 Sekunden vor der Pause zu kompromissbereit agierte, beim Versuch des Tackles weder den Ball noch Kai Kluczynski zu packen bekam. Valentin Rödigers Extrapunktversuch konnte geblockt werden.

Schmidtmann: »Wir tun uns schwer«

»Schade. Wir tun uns mal wieder schwer«, trauerte Dolphins-Präsident David Schmidtmann verpassten Chancen für ein besseres Ergebnis hinterher, war sich aber in der Halbzeit auch sicher: »Wir werden kommen!« Defense-Kapitän Jason Irmscher sah seinen Mannschaftsteil bis dato voll im Soll und nannte das Manko beim Namen. »Die Offense muss präsenter sein und mehr bieten.«

Gesagt, getan. Die Partie, die von Sportdeutschland.TV live im Internet übertragen wurde, sah im dritten Viertel die erste richtig gelungene Aktion der Paderborner Abteilung Attacke, als Receiver Calvin Okoli auf der linken Seite einen Pass von Quarterback Kyle Faunce fing und erst vier Yards vor der Endzone gestoppt werden konnte. Ein Trickspielzug brachte das 16:6, als Faunce den Ball kaum sichtbar unter seinen Armen vergrub und zum Touchdown entfleuchte (plus Extrapunkt Bals).

Laskowski erobert ein Fumble

D-Liner Markus Laskowski eroberte nun ein Fumble und so das Ballrecht zurück. Wieder war es Okoli, der ein Faunce-Anspiel bis an die Kölner Endzone trug; ein Yard fehlte zum Touchdown. Runningback Kai Böger und Heiko Bals (Extrapunkt) erledigten den Rest zum 24:6-Zwischenstand nach dem dritten Durchgang.

Die Hitze im schattenlosen Stadion nagte an der Konzentration aller. Noch sechs Minuten standen auf der Uhr, als Bals mit einem zweiten Fieldgoalversuch aus 25 Yards scheiterte. Längst hatte JJ Fayed Jungs aus der zweiten Reihe auf den Rasen geschickt, damit die Spielpraxis sammeln konnten. Sören Griese blieb der Touchdown zum 30:6 vorbehalten, Bals erhöhte per Kick auf 31:6. Was folgte, definierte Fayed hinterher als »sloppy«, schlampig. Köln nutzte den Qualitätsverlust der Dolphins für einen Touchdown, Extrapunkt und 64 Sekunden vor Schluss auch noch für ein Safety, als Paderborns Ballträger in der eigenen Endzone gestoppt werden konnte. »Kein Vorwurf an unsere Backups. Sie kennen nicht das ganze Playbook«, meinte Fayed versöhnlich.

Am kommenden Wochenende können die Dolphins durchschnaufen, ehe am 7. Juli im Löns-Stadion die Revanche gegen die punktgleichen Assindia Cardinals ansteht. Die Absicht der Hausherren ist klar definiert: das 14:28 aus dem Hinspiel auszumerzen und sich den direkten Vergleich zu schnappen!