Die 4 x 100 Meter-Staffel der weiblichen Jugend U20 mit Laura Keuper, Anna Semler, Nicole Rodehutscord und Franziska Keuper lief in Duisburg in einer Zeit von 48,30 Sekunden zum NRW-Titel. Foto: Luzie Probst

Paderborn (WV). Bei den die NRW-Jugendmeisterschaften, die im Rahmen der Ruhr Games im Sportpark Wedau in Duisburg ausgetragen wurden, war der LC Paderborn mit 21 Leichtathleten in den Altersklassen U16 bis U20 vertreten und verzeichnete einige Podestplätze und Top acht-Platzierungen (wir berichteten bereits am Montag).

Allen voran lief die 4 x 100 Meter-Staffel der weiblichen Jugend U20 mit Anna Semler, Nicole Rodehutscord, Laura Keuper und Franziska Keuper mit einer Zeit von 48,30 Sekunden zum NRW-Titel. Über die Vizemeisterschaft durfte sich Kea Wagemann (U20) über die 400 Meter Hürden freuen. Mit Saisonbestzeit von 65,69 Sekunden verpasste sie nur knapp die geforderte Norm für die Deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm (26. bis 28. Juli).

Franziska Keuper holt Bronze

Franziska Keuper zeigte im 100-Meter-Finale der U20 einmal mehr ihre tolle Form. In 12,39 Sekunden ersprintete sie Rang drei und freute sich über die Bronzemedaille, nachdem sie sich am Vortag über die 200 Meter mit 25,85 Sekunden und Rang vier begnügen musste. Eine starke Bestzeit lieferte Nicole Rodehutscord im selben 100-Meter-Finale. In 12,45 Sekunden blieb sie nur knapp hinter ihrer Trainingskollegin und wurde Vierte. Mit dieser Zeit verpasste Rodehutscord die Norm für die Jugend-DM um winzige fünf Hundertstelsekunden.

Für Finn Julius Müller waren die zwei Wettkampftage ein voller Erfolg. Als einer der jüngsten Athleten des LC kreierte er einen erfolgreichen Meisterschaftsauftakt, erreichte mit 11,36 Metern die drittbeste Weite im Kugelstoßen im Feld der M14 und sicherte sich so Bronze. Tags darauf ließ er eine Bestleistung von 39,06 Metern im Speerwurf folgen; Rang vier in einem starken Feld.

Hürdensprinter Michael Spehr mit neuer Bestzeit

Für U20-Hürdensprinter Michael Spehr gab es ebenfalls Grund zur Freude über eine deutliche Bestleistung. Im Vorlauf sicherte sich Spehr mit 15,67 Sekunden einen Platz im Finale, in dem er leider an einer Hürde hängenblieb – Siebter!

Die beiden U18-Athletinnen Elisa Rustemeier und Vanessa Golownitsch standen über die 200 Meter am Start. Für Rustemeier bedeuteten 25,85 Sekunden Saisonbestzeit und eine nur knapp verpasste Norm für die Jugend-DM. Golownitsch steigerte sich auf starke 25,92 Sekunden – ihr erstes Rennen unter 26 Sekunden. Über die 100 Meter zeigte sie mit 12,80 Sekunden eine ebenfalls starke Leistung knapp über ihrer Bestzeit.

Die weibliche Jugend U18 stellte eine 4 x 100-Meter-Staffel, die mit Pia-Laetitia Lehmann, Vanessa Golownitsch, Elisa Rustemeier und Chantal Volmari in 49,73 Sekunden zu Platz fünf sprintete.

Janis Zwiener verpasst DM-Norm knapp

Im 100-Meter-Finale der männlichen Jugend U20 konnte Janis Zwiener sich mit 11,25 Sekunden Platz sieben erlaufen und seine starke Vorlaufzeit (11,23 Sekunden) bestätigen, die ebenfalls nur knapp über der geforderten Norm für die Jugend-DM liegt.

Mehrkampf-Ass Simon Büthe wusste in der U18 sowohl im Weitsprung mit 6,29 Meter und Rang vier, als auch über die 110 Meter Hürden zu überzeugen, wo er in 15,46 Sekunden auf den fünften Platz lief. Im selben Finale stand sein Trainingskollege Sebastian Stelte, der mit 15,64 Sekunden Rang sieben belegte. Ebenfalls über die 110 Meter Hürden erreichte Robin Binger im Vorlauf nach 16,49 Sekunden das Ziel.

Im Bereich Wurf konnte Filip Frenzel mit 13,90 Metern im Kugelstoßen und 37,50 Metern im Diskuswurf gleich zwei Mal den fünften Platz in der U20 belegen.

Über die 1500 Meter waren Kiara Nahen (U18) und Malin Bokel (U20) am Start und belegten mit 4:48,29 Minuten und 5:00,06 Minuten jeweils den fünften Platz in ihrer Altersklasse.

Über die 100 Meter Hürden der weiblichen U20 kam Luzie Probst mit Saisonbestzeit von 16,86 Sekunden als Zehnte ins Ziel. Für Ella Lapsien stand in der W14 über die 80 Meter Hürden am Ende mit einer guten Zeit von 12,89 Sekunden der zwölfte Platz. Ebenfalls in der W14 unterwegs war Katie Czok über die 100 Meter. Sie sprintete mit einer Zeit von 13,27 Sekunden ins Ziel.