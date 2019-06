Konrad Jürgens verabschiedete sich bei der Ordentliche Mitgliederversammlung auf eigenen Wunsch nach mehr als 45 Jahren Vorstandstätigkeit mit einer bewegenden Rede und unter stehendem Applaus in den wohlverdienten Ehrenamts-Ruhestand.

Auch Dennis Kehne legte sein Amt als Vizepräsident nieder, welches nun Ralf Pahlsmeier, Vorsitzender des ASC Paderborn, bekleidet. Der KreisSportBund Paderborn bedankt sich bei Konrad Jürgens und Dennis Kehne für die engagierte, konstruktive und freundschaftliche Zusammenarbeit. Konrad Jürgens ist auf der Mitgliederversammlung einstimmig zum Ehrenmitglied im KreisSportBund Paderborn ernannt worden.

Neue Satzung verabschiedet

Die Mitgliederversammlung brachte nicht nur personelle, sondern auch organisatorische Neuerungen mit sich. So wurde eine neue Satzung verabschiedet, dazu die neue Jugendordnung der Kreissportjugend Paderborn bestätigt. Der beim Jugendtag am 4. Juni neu gewählte Sportjugendvorsitzende Marc Zander stellte als erste Amtshandlung ein neu geschriebenes Konzept zur Prävention sexualisierter Gewalt im Sport vor. Denn der KreisSportBund Paderborn fungiert in diesem wichtigen Thema zukünftig als Ansprechpartner für Sportvereine und Betroffene im Kreis Paderborn.

Weiterhin stellte Landrat Manfred Müller die positive Entwicklung des Sports im Kreis Paderborn und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem KreisSportBund Paderborn heraus. »In der aktuellen Gesellschaft ist der Sport für Jung und Alt enorm wichtig. Insbesondere auch für die erfolgreiche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchteten«, betonte Landrat Müller und hob die vorbildliche Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Integrationszentrum hervor. Ein weiterer wichtiger Trend in der Gesellschaft sei das Streben nach Nachhaltigkeit, bei der die Zusammenarbeit mit Vereinen einen wichtigen Baustein darstelle. Der Kreis Paderborn ist bestrebt, mehr Menschen für das Radfahren zu motivieren. Die entsprechende Infrastruktur müsse noch deutlich verbessert werden.