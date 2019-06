Paderborn (tim). Die Zeit des Einspielens ist vorbei, jetzt geht’s ums Ganze. Die Untouchables Paderborn starten am Samstag und Sonntag (jeweils 14 Uhr) mit zwei Heimspielen im Ahorn-Ballpark in die Play-offs der Baseball-Bundesliga. Gegner im Viertelfinale ist der amtierende Deutsche Vizemeister, die Heidenheim Heideköpfe. Gespielt wird im Modus Best-of-Five. Das heißt, dass die Mannschaft, die zuerst drei Spiele für sich entscheidet, im Halbfinale steht. Dort geht es gegen den Sieger der Partie Mainz – Dohren.

»In den vergangenen Jahren hatte Heidenheim in den knappen Duellen gegen uns immer die Nase vorn. Das soll sich dieses Mal ändern. Wir haben uns klar verbessert und gehen meiner Meinung nach favorisiert in die Duelle«, meint U’s-Headcoach Jendrick Speer selbstbewusst. Während die Paderborner die Nordstaffel mit 20 Siegen aus 28 Spielen als Tabellenzweiter beendet haben, musste sich Heidenheim im Süden mit 17 Siegen und Rang drei zufrieden geben. »Beide Staffeln sind schwer zu vergleichen. Ich denke, dass sie sich insgesamt auf Augenhöhe bewegen. Deswegen denke ich auch, dass in den Play-offs jeder jeden schlagen kann«, erklärt Speer.

»Wir müssen alles reinhauen«

Das sieht auch Paderborns Björn Schonlau so, der in seine letzten Play-offs als Aktiver geht und davor warnt, die Heideköpfe zu unterschätzen: »Heidenheim hat eine erfahrene Mannschaft mit einigen wirklich guten Spielern. Wir müssen alles reinhauen.« Speziell auf der Pitcher-Position haben sich die Süddeutschen vor der Saison verstärkt und mit Enorbel Marquez-Ramirez und Mike Bolsenbroek den deutschen, respektive den niederländischen Nationalpitcher verpflichtet. »Beide Spieler kennen wir schon seit Jahren. Die haben richtig Qualität. Allerdings musste Heidenheim in der Offensive einige Federn lassen. So ist etwa Sascha Lutz als Spielertrainer zu den Mannheim Tornados gegangen. Deshalb denke ich, dass sie offensiv etwas schwächer geworden sind«, findet Speer.

Nichtsdestotrotz konnten die Heideköpfe zuletzt Selbstvertrauen tanken, als sie Mitte des Monats in Tschechien den CEB-Cup nach Deutschland holten. Zwar gilt der CEB-Cup lediglich als zweite europäische Liga, dennoch weiß Speer, dass »eine solche Erfahrung immer wertvoll ist. Zum einen ist der Cup eine gute Vorbereitung auf die Play-offs, zum anderen wächst eine Mannschaft durch solche Erlebnisse noch enger zusammen.« Durch den Erfolg der Heideköpfe, die im Endspiel den Gastgeber Draci Brno mit 3:0 bezwangen, dürfen in der kommenden Saison zwei deutsche Mannschaften im erstklassigen European Champions Cup spielen. »Das bedeutet, dass beide Bundesliga-Finalisten europäisch spielen werden. Für uns spielt das aber keine große Rolle. Wir brauchen keine Extramotivation, sondern wollen unabhängig davon so weit kommen, wie möglich«, kündigt Speer an.

Ziel: mit zwei Siegen im Gepäck nach Heidenheim

Bis zu einem möglichen Finale haben die Untouchables noch einige Partien vor der Brust. Die U’s konzentrieren sich zunächst aber ausschließlich auf die Duelle mit den Heidenheim Heideköpfen. »Wir wollen unseren Heimvorteil nutzen und mit zwei Siegen im Gepäck nach Heidenheim reisen. Dafür braucht es wie immer die Unterstützung der Zuschauer«, so der Coach. Der Eintritt ist wie gewohnt kostenlos. Spiel drei des DM-Viertelfinales findet am Samstag, 6. Juli, um 14 Uhr in Heidenheim statt. Ein eventuelles Spiel vier und fünf tags darauf ab 13 Uhr ebenfalls in Heidenheim.