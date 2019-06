Paderborn (WV). Fast 30 Turner des SC Grün-Weiß Paderborn sind bei der Landesklasse Einkampf im Rhönradturnen an den Start gegangen. Dieser Wettkampf wurde im Zuge des 4. Landesturnfestes NRW in Hamm ausgerichtet.

Trotz Wärme und Aufregung legten die Turner starke Leistungen ab und erkämpften neun Treppchenplätze. Bei den Jüngsten (AK 7/8) erreichte Nele Katharina Quest den zweiten Platz, Henrika Forell wurde Dritte. In der Altersklasse der 9/10-Jährigen starteten Henrike Meiertoberens (Siebte), Julia Gutapfel (Achte) und Merle Petring (Zehnte).

Acht Mädchen aus Paderborn traten in der Gruppe der Elf- und Zwölfjährigen an. Johanna Willam erreichte hier Rang fünf, Valerie Hanke folgte als Zwölfte. Dahinter reihten sich Leni Schuster (14.), Finia Kassanke (15.), Emma Mölders (19.), Tabea Proft (20.), Kim Werner (21.) und Lotta Elling (22.) ein.

Luisa Schröder schaffte es bei den 14/15-Jährigen auf Rang vier. Neunte wurde Noemi Schwarz. Antonia Berghoff erreichte Platz elf direkt vor Fiona Drepper, die auf Position zwölf abschloss.

Charlotte Menneken gewinnt Bronze

Besonders erfolgreich waren die Großen. Angefangen in der Altersklasse 15/16. Hier sicherte sich Charlotte Menneken Bronze. Ronja Bilger erreichte Rang zehn.

Siegerin der 17 und 18-Jährigen wurde Leonie Himmelsbach. Zusammen mit Maren Töpfer, der Dritten, stand sie auf dem Treppchen. Maike Edler erreichte den fünften Platz. In der Altersklasse der 19 bis 24-Jährigen wurde Carolin Schyja Zweite.

Als Trainerin aller Turnerinnen und Turner ab 14 Jahre feiert Simone Wenzig nicht nur deren Erfolg, sondern stand am Ende des Tages in der AK 25+ auf dem ersten Platz. Robin Chessa holte den ersten Platz in der AK 30+, gefolgt von Fabio Chessa als Zweitem.

Nach Abschluss ihres Wettkampfes blieb die Paderborner Delegation fast vollständig bis zum Sonntag, um das Landesturnfest NRW 2019 zu feiern. Mehr als 10.000 Menschen kamen dort als Besucher und Teilnehmer zusammen. »Hamm 2019«, das hieß Turngalen, Partys, Schauwettkämpfe und Tanzvorführungen, aber genauso Beachvolleyball, Ringen, Fußball, Turnen und vieles mehr – mehr als 500 Wettkämpfe wurden dort ausgetragen.