Von Jörg Manthey

Inzwischen passen seine abgeschwollenen Füße auch wieder in Schuhe rein. »Die meisten Körperfunktionen sind noch um Einpegelung in Richtung des Normalmaßes bemüht. Das Ding ist ein Brett«, spricht er grinsend von einem »fantastischen Erlebnis, das mir viel abverlangt hat.«

Platz elf im Klassement

Seine archetypische »Heldenreise«, die er 2017 schon mal ausgekostet hat, dauerte diesmal mit 78:16 Stunden knapp zwei Stunden länger als vor zwei Jahren. Der geteilte elfte Rang im Klassement; Hardes finishte zusammen mit dem Aschaffenburger Rainer Grossmann. »Insgesamt hat alles sehr gut geklappt. Ich kann Treppen steigen, aber die Beine und Füße sind verständlicherweise noch schwer«, erzählt der Dauerläufer, der im Bankenwesen in der IT-Branche tätig ist. Gerade die Nerven-Endigungen in den Fußsohlen würden nach der Strapaze besonders sensibel reagieren.

Das Kürzel WiBoLT (Wiesbaden-Bonn-Longtrail) hat es in sich. Dieser Nonstop-Ultralauf auf dem Rheinsteig führte die insgesamt 38 Teilnehmer von Wiesbaden (Start am Schloss Biebrich) durch drei Bundesländer, durch Rheingau, Taunus, Westerwald und Siebengebirge, bis in die frühere Bundeshauptstadt Bonn. Das Ziel auf dem Marktplatz erreichte Christoph Hardes etwa zur Geisterstunde der vierten Nacht. Nur 20 hielten letzten durch. Als Sieger Thomas Nigg aus der Schweiz morgens um 4.20 Uhr den Bonner Marktplatz erreichte, blieb die Uhr bei 58:20 Stunden stehen.

Brütende Sonne ohne Schatten

Bei Kilometer 107 erreichte Hardes die Loreleyschule, gönnte sich einigermaßen ermüdet erstmal eine Dusche und ruhte etwas. In Oberkestert – inzwischen waren gut 28 Stunden verstrichen – konnte er zum ersten Mal nennenswert essen. Frische Energie, die sogar im Magen blieb; das ist mitunter seine Achillesferse. Die brütende Sonne mit langen schattenlosen Passagen in den Weinbergen setzte dem Extremläufer wohl zu, doch »ein Abbruch ist mir zu keiner Zeit in den Sinn gekommen. Wenn ich ein Ziel rieche, gibt es keine Kompromisse mehr.«

Tierisch war’s bisweilen: zwei Wildschweine, ein Siebenschläfer und ein Dachs begegneten ihm. Die Tour von Filsen nach Braubach, das er im Morgengrauen angesichts nassem Graß mit nassen Füßen erreichte, kostete Körner: eine Etappe mit vielen steilen An- und Abstiegen. »Aber wenn ich eines inzwischen kann, ist es, stur und zügig Steigungen hochzumarschieren.« Im alten Rathaus von Braubach haute Christoph Hardes sich für knapp 90 Minuten in eine Ecke. Halbzeit – 160 Kilometer waren geschafft.

Nudelsuppe, Kekse und Weingummis

Es folgte ein landschaftlich spektakulärer Streckenabschnitt, nach einer Kletterpartie über Steigeisen und rheinischen Schiefer der Aufstieg durch die wildromantische Ruppertsklamm. Schließlich war in der Ferne die mächtige Festung Ehrenbreitstein in Koblenz zu sehen, hoch oben über dem Zusammenfluss von Rhein und Mosel. Im Ortskern Vallendars herrschte danach eine irrsinnige Hitze. »Das hat mir ein wenig den Stecker gezogen.« Nach einer Stärkung mit Nudelsuppe, Keksen und Weingummis (»Mein Magen hat gut mitgespielt«) gönnte er sich in Feldkirchen bei Kilometer 230 und fast 9000 überstandenen Höhenmetern eine finale Mütze Schlaf auf einer alten Turnhallen-Gummimatte. Vorher duschen, die Füße versorgen und eine Kleinigkeit essen. Als er endlich lag, rauschte das Adrenalin noch in den Ohren.

Nach schier endlosen Schleifen durchs Siebengebirge bis zum finalen Verpflegungspunkt vor Rhöndorf wurden die Beine immer besser. Doch auf den letzten 25 Kilometern ging es nochmal verdammt steil aufwärts zur Burgruine Drachenfels, zum Petersberg und über »schmerzhafte Singletrails mit fiesen Steinen«, die den geschundenen Fußsohlen alles abverlangten. Längst war es stockfinster. Seine Stirnlampe spendete einen funzligen Lichtkegel. Über Kennedybrücke, Stadtgarten und Hofgarten lief Christoph Hardes um Mitternacht ins Ziel auf dem Bonner Marktplatz; voll »im Flow« und »im Tunnel«.

Quest-Jacke als seltene Trophäe

Der »harte Hund« gehört nun einem erlauchten Finisher-Zirkel an. Die Organisatoren der vier längsten Nonstopläufe Deutschlands – Junut (239 km), Hexenstieg (219 km), WiBoLT (320 km) und TorTour de Ruhr (230 km) – hatten im Jahr 2014 die vier Ultramarathons jenseits der 200-Kilometer-Marke zu einer Cup-Wertung zusammengefasst, die German Millenium Running Quest, kurz: Millennium Quest. Eine Serie, die die Schlafenden von den Schlaflosen trennt, die Könner von Anfängern. Auf die lang gehegte Sehnsucht, diese vier Ultraläufe zu bewältigen, konnte der Paderborner in der Nacht zum Sonntag »einen Deckel machen«. Binnen 13 Monaten lief er die geforderten 978 Kilometer. Da es zugleich die letzte Wertung dieser Art war, hat seine Trophäe, die Quest-Jacke, Seltenheitswert. Lediglich zwei Frauen und 14 Männer dürfen solch ein Teil ihr Eigen nennen.

Inzwischen hat sich Christoph Hardes in den wohlverdienten Sommerurlaub verabschiedet. Zehn Tage Kroatien. Die Laufschuhe sind natürlich im Gepäck.