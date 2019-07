Paderborn (WB). Mit einem wieder deutlich veränderten Kader steigt die U21 des SC Paderborn 07 in die Vorbereitung auf die Oberliga-Saison ein. Trainer »Mitch« Kniat konnte zum Auftakt am Montagabend acht Neue in seinen Reihen begrüßen, darunter ebenfalls wieder vier Akteure aus der eigenen U19. Die Mannschaft will auch in der kommenden Serie eine gute Rolle in der Oberliga Westfalen spielen.

Der »Senior« unter den Neuzugängen ist der 25-jährige John Conor Agnew, der vom Oberliga-Konkurrenten TuS Ennepetal nach Paderborn kommt und die Fäden im zentralen Mittelfeld ziehen soll. Weitere externe Zugänge sind der gebürtige Paderborner Abwehr- und Mittelfeldspieler Marius von Cysewski (19 Jahre, Borussia Dortmund U19) sowie die Stürmer Hendrik Mittelstädt (19 Jahre, Eintracht Braunschweig U23) und Drilon Demaj (18 Jahre, BV Cloppenburg).

Aus der U19-Mannschaft, die in der vergangenen Saison in der Bundesliga West gespielt hat, rücken vier Talente in den U21-Kader auf. Dabei handelt es sich um Dacain Baraza (Abwehr), Michele Cordi (Tor), Ivan Paradzik (Mittelfeld) und Ken Czok (Mittelfeld). Ansonsten konnte die Reserve den Stamm der vergangenen Spielzeit zusammenhalten.

Das Personalbuch

Zugänge: Drilon Demaj (BV Cloppenburg), Hendrik Mittelstädt (Eintracht Braunschweig U23), John Conor Agnew (TuS Ennepetal), Ken Czok, Dacain Baraza, Ivan Paradzik, Michele Cordi (eigene U19)

Abgänge: Leonel Brodersen (Eintracht Trier), Mustafa Dogan (SV Lippstadt), Chris Niebling (BW Tündern), Paul Rüger, Rion Latifaj, Jasin Jashari, Arton Balja, Eugene Ofosu-Ayeh, Sascha Heil, Olivér Schindler (Ziel unbekannt)

Torwart: Michele Cordi, Milos Mandic, Leon Brüggemeier

Abwehr: Justin Reineke, Jan Luca Rumpf, Luka Nikolas Driller, Sebastian Woitzyk, Malte Kaiser, Arber Mustafa, Dacain Baraza, Mittelfeld: John Conor Agnew, Dominik Bilogrevic, Phil Sieben, Ivan Paradzik, Ken Czok, Hapsuno Yildiz, Fatih Ufuk, Mustafa Muharemovic

Sturm: Hendrik Mittelstädt, Philippos Selkos, Sergio Gucciardo, Ioannis Tsingos, Drilon Demaj, Trainer:

Trainer und Funktionsteam: Michél Kniat (Trainer), Daniel Jara Cortina (Co-Trainer), Milos Mandic (Torwarttrainer), Christoph Hachmeier (Teambetreuer), Johanna Hermann (Mentee-Physiotherapie)

Testspiele: FC Schalke 04 U23 (Samstag, 6. Juli, 15 Uhr, in Billerbeck), SCV Neuenbeken (Mittwoch, 10. Juli, 19.45 Uhr, TNLZ), Blitzturnier in Brilon mit SV Brilon, SC Neheim, FC Remscheid (Sonntag, 17. Juli, ab 13 Uhr, in Brilon), TuS Haltern (Sonntag, 21. Juli, 13 Uhr, TNLZ), Einlagespiel beim Solut-IT-Cup in Etteln (Freitag, 26. Juli, 18.30 Uhr), SV Rödinghausen U23 (Samstag, 3. August, Uhrzeit offen)