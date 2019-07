Paderborn (WB/tip). Mit einem Zuschuss in Höhe von 2800 Euro zugunsten des Amateurbasketballs hat der Ehemaligen- und Förderverein Pro-Basketball die Aktivitäten zum Jubiläumsjahr »50 Jahre Basketball in Paderborn« gestartet. Hans-Peter Götz (rechts), Ehrenvorsitzender der Baskets, und Olaf Hildebrandt, der Abteilungsleiter beim SC Grün-Weiß Paderborn, nahmen die Spende in Empfang.

Pro-Basketball würdigt mit dieser Fördersumme die Aktivitäten der beiden aktivsten Basketballvereine der Stadt im Bereich des Amateursports und dort insbesondere in den Altersklassen. Sowohl die Ü50 des SC Grün-Weiß als auch die Ü60 der Baskets hatten kürzlich zum zweiten Mal an einer Endrunde der Deutschen Meisterschaft teilgenommen. 500 Euro des gespendeten Betrags sind für die Ausrichtung des 3. Ladies Cup vorgesehen, den beide Klubs gemeinsam am 6. Juli in der Reismann-Sporthalle ausrichten. Mit dieser Veranstaltung beginnt der sportliche Reigen des Jubiläumsjahres.

Bis zum Jahresende feiern alle Korbjäger der Stadt den 50. Jahrestag der Gründung des VBC 69. Aus der Basketballabteilung des gemeinsam mit den Volleyballern gegründeten Klubs gingen später die Baskets hervor. Höhepunkt des Jubiläumsjahres ist ein großes Wiedersehen am 14. September mit Ehemaligen aus allen Generationen des Paderborner Basketballs. Anmeldungen sammeln die Baskets und der Förderverein auf der Pro-Basketball-Homepage .