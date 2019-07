Paderborn (WB/jm). Triathlet Roman Reeschke vom 1. Tri-Club Paderborn hat seine Langdistanz-Bestzeit beim DATEV-Challenge Roth um eine halbe Stunde verbessern können. In 9:24,08 Stunden finishte der 31-Jährige in dem Riesenfeld mit 3400 Einzelstartern und 1000 Staffeln aus 84 Nationen als Gesamt-143 (49. AK 30).

Dabei war der hauptamtliche Schwimmtrainer des Paderborner SV nur kurz hinter der Weltelite dem Wasser des Main-Donau-Kanals entstiegen – als 59. Für die 3,8 Kilometer benötigte er 55:05 Minuten. »Ich war sehr angespannt. Am Tag vor dem Start lagen bei mir die Nerven blank«, erzählt Reeschke. Mit dem Aufstehen war der Schalter umgelegt.

Pünktlich zum Start regnete es, doch die erste Disziplin entsprach seinen Vorstellungen. Die Topzeit schenkte Sicherheit. Den 180 Kilometer langen Radsplit über zwei Runden durch Mittelfranken begann er angesichts der nassen Strecke verhalten. Bloß nicht stürzen. »Ich habe mich dann immer besser gefühlt.« Zur Motivation trugen die zahlreichen Stimmungsnester bei, etwa der legendäre Solarer Berg. »So krass hatte ich es mir nicht vorgestellt. Es war total eng, da passte gerade mal ein Fahrrad durch. Drei Meter vor mir stand alles dicht. Die Leute haben Fotos gemacht und erst dann den Spalier geöffnet.« Plötzlich sah er ein Banner mit seinem Namen. »Ich bin aus dem Grinsen gar nicht mehr rausgekommen.«

Beine brennen am »Mount Everest«

Nach 4:55,29 Stunden wechselte der Paderborner zum Laufen. Der erste Halbmarathon lief noch nach Wunsch – bis Büchenbach. Es wurde welliger, bergig. »Das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Ich kam mir vor wie auf dem Mount Everest. Die Beine brannten.« Und er verfluchte kurz etwas seine mangelnde Streckenkenntnis. Roman Reeschke verlor auf den letzten 15 Kilometern etwa zehn Minuten, beendete den Marathon nach 3:29,46 Stunden. »Der Kopf ist frisch. Hinsetzen und Aufstehen tut weh«, grinste Reeschke am Tag danach und sprach von einer »glücklichen und zufriedenen Erschöpfung.« Die Belohnung: zehn Tage Mallorca.

Sprink mit einem Lächeln im Ziel

Für Elmar Sprink war es seine fünfte Langdistanz seit der Herztransplantation im Juni 2012 und »fast ein perfekter Tag«, schmunzelte Sprink. »Für mich zählt immer, mit einem Lächeln ins Ziel zu kommen.« Sprink wollte unter 1:15 Stunde schwimmen, unter 5:15 Stunden Radfahren und den Marathon in unter vier Stunden laufen. »Beim Wechseln bin ich nicht der Schnellste. Ich muss halt auch noch meine Medikamente einnehmen und so weiter.« Sprink beendete das Schwimmen nach 1:09 Stunden. Auf dem Rad sei es fantastisch gelaufen. »Leider war bei Kilometer 45 keine Luft mehr im Hinterrad. Der Wechsel hat mich 13 Minuten gekostet«, ärgerte er sich. So endete die 180 Kilometer lange Radstrecke nach 5:23 Stunden. Diese Panne habe ihn komplett aus dem Rhythmus gebracht. »Ans Aufgeben habe ich aber nie gedacht.« Den Marathonlauf beendete er in 3:57 Stunden, was eine Endzeit von 10:42 Stunden ergab. »10:29 Stunden hätten sich wohl besser angehört. Ich bin aber überglücklich. Dank der Organspende gibt es zum Glück viele, viele perfekte Tage.«