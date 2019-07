Ape stellte fest, dass mit der Einführung der Eingleisigkeit der letzte Schritt zur Spielklassenreform noch nicht gegangen sei und in den Ligenstrukturen auch fortwährend noch Veränderungen zu erwarten seien. Eine feste Zusage gab er aber dennoch: Die Kreisliga A wird bis zur Saison 2022/2023 aus 18 Mannschaften und die drei B-Ligen werden bis dahin garantiert aus 16 Teams bestehen.

Gero Wittkemper, Vorsitzender des Kreisfußballausschusses, holte noch zwei Meisterehrungen nach. Die hatten sich der FC Kastrioti Stukenbrock (vertreten durch Kujtim Thaqi) und der SC Borchen III (Martin Kluthe) verdient. Zudem galt es die Fairplaysieger auszuzeichnen. Bemerkenswert ist, dass mit dem TSV Wewer und dem SJC Hövelriege zwei Vereine gleich mit jeweils zwei Mannschaften geehrt wurden. Für diese Sieger gab es Ball und Urkunde: SJC Hövelriege (Kreisliga A1), TSV Wewer (Kreisliga A2), VfL Thüle (Kreisliga B1), SV 21 Brenken II (Kreisliga B2), SJC Hövelriege III (Kreisliga C1), TSV Wewer III (Kreisliga C2), Internationaler FC Paderborn (Kreisliga C3), SC Borchen III (Kreisliga C4). Damit aber noch nicht genug der Ehrungen: Der Ehrenamtsbeauftragter Josef Höwelkröger nahm zusammen mit Dietmar Ape die Verleihung der Silbernen Ehrennadel des FLVW an Uli Wieseler vor. Dieser ist seit 1974 Mitglied des FC GW Weiberg, war dort Fußballer, Schiedsrichter, Jugend- und Seniorentrainer und Funktionär. 2002 übernahm er im damaligen Sportkreis Büren die Staffelleitung im Altliga- und AH-Bereich und dieses Engagement setzte er auch nach der Fusion im Jahr 2013 fort. Die 17-jährige, vorbildliche Mitarbeit würdigte der FLVW Kreis Paderborn nun mit der Silbernen Ehrennadel.

Duo pfeift in der Westfalenliga

Hans Josef Huschen berichtete über die Erfolge der Schiedsrichtervereinigung und von vier Referees, die in den überkreislichen Staffeln aufgestiegen sind: Lucas Kamp und Jana Klaaßen in der Westfalenliga sowie Tim Feldmann und Simon Stute in die Landesliga. Ebenso hatte Bernd Aschhoff Erfolg beim bundesweiten Wettbewerb »Danke Schiri« in der Altersklasse Ü50. Landesweite Beachtung fand auch die von Erich Drotleff initiierte und durchgeführte Jungschiedsrichterausbildung in der Gesamtschule Elsen. Weiter wies Huschen auf die Regeländerungen für die neue Saison hin. Er bot den Vereinen bei Interesse an, Nachschulungen in der Geschäftsstelle durchzuführen.

Die Klasseneinteilung der Kreisligen stellte Gero Wittkemper vor. Recep Alpan von Türk Gücü Paderborn war der Meinung, dass die beiden Kreisligen A weiter gemischt bleiben müssten und nicht wie geschehen in Nord und Süd aufgeteilt werden dürften. Weiter äußerte er große Bedenken, dass es in der international bunt gemischten Kreisliga C2 zu vielen brisanten Spielpaarungen komme, die der Spruchkammer viel Arbeit bringen könnten.