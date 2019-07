Erst am Dienstag hatte Pinto aufhorchen lassen und in Luzern die WM-Vorgabe über 100 Meter unterboten (11,21 Sekunden). Die 27-Jährige, die seit diesem Sommer von US-Trainerguru Rana Reider betreut wird (wir berichteten), jubelte: »Damit war nicht zu rechnen. Ich kann nach meiner Verletzung ja erst seit Ende März wieder normal trainieren. Nach dem Auf und Ab der zurückliegenden Jahre bin ich mit dieser Zeit sehr zufrieden. Es war schließlich mein erstes 200-Meter-Rennen seit Juli 2018.« Was sie für sich als »Einrollen« bezeichnete. »Ich kann mich noch steigern. Meine beste Leistung will ich in Doha bringen. Darauf arbeite ich hin. Alles ist drin.«