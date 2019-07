Elsen (WB/AK). Bei den Meisterschaften des Tenniskreises Paderborn gewinnen Tina Striewe vom TC Rot-Weiß Salzkotten und Sven Kindermann von der TuRa Elsen die Titel in den A-Feldern der Einzelkonkurrenzen – in beiden Fällen gilt: Erfahrung macht den Meister. Mehr als 160 Teilnehmer spielten auf der Anlage der TuRa Elsen die Sieger aus.

Für den neuen A-Kreismeister im Herreneinzel war der Sieg vor allem eine Frage des Willens. »Ich wollte den Titel unbedingt gewinnen, da die Meisterschaften in Elsen waren«, sagte Kindermann nach dem Endspielerfolg über Titelverteidiger Nils Vollmer (TC Steinhausen). Im Jahr ihres 125. Gründungsjubiläums und zum 40. Geburtstag der Tennisabteilung hatte die TuRa die Ausrichtung vom TC GW Paderborn übernommen, der laut Vergaberhythmik des Tenniskreises mit der Ausrichtung betraut gewesen wäre. Kindermann besorgte seinem Verein sodann das optimale Geburtstagsgeschenk und trug sich zum vierten Mal in die Siegerliste im Einzel der offenen Klasse bei den Kreistitelkämpfen ein. Seit seinem bis dahin letzten Erfolg waren sieben Jahre vergangen. »In Satz eins hat Nils super gespielt und ich nicht so gut, ab Satz zwei bin ich dann gut reingekommen. Zum Ende hin hat die Erfahrung das Blatt gewendet«, sagte Kindermann zum Verlauf des Endspiels. Sein Aufstieg in diesem Sommer mit den TuRa-Herren 30 in die OWL-Liga habe ihn noch einmal zusätzlich motiviert. »Ich wollte es mir selbst noch einmal beweisen«, erklärte der 38-Jährige nach dem 5:7, 6:0, 10:6 über seinen 16 Jahre jüngeren Endspielgegner.

Im Damen-A-Einzel kam es eher notgedrungen zum Erfolg der Erfahrung. Vorjahresfinalistin Tina Striewe (TC Rot-Weiß Salzkotten) hatte eigentlich in der Altersklasse Damen 40 gemeldet. Mangels Teilnehmerinnen kam diese aber nicht zustande und wurde mit den Einzeln der Klassen Damen-A, Damen-B, Damen 30 zusammengelegt. Im Endspiel traf sie auf Damen-30-Starterin Tanja Werth (TC Wewer). »Es ist eine Herausforderung, als Damen-40-Spielerin gegen deutlich jüngere Gegnerinnen zu spielen. Man steht dann auf dem Platz schon unter Druck«, stelle Striewe fest. Obwohl sie in Satz eins »nicht gut und zu passiv gespielt« habe, hielt sie dem Druck beim 6:4, 6:0 gegen Werth meisterlich Stand – und heimste große Anerkennung seitens der unterlegenen Finalistin ein. »Tina ist schon eine andere Liga«, lautete das dicke Lob von Werth.

Bei der abschießenden Ehrung der Sieger übergab Landrat Manfred Müller die Ehrenpreise an die Sieger und Finalisten. Kreiskoordinator Sport Stefan Leuer bedankte sich bei der TuRa Elsen für die reibungslose Ausrichtung des Turniers sowie beim TC Wewer, TC Grün-Weiß Paderborn und TC Schloß Neuhaus für die regenbedingt zur Verfügung gestellten Hallenplätze. WTV-Vizepräsident Elmar Schlüter (Salzkotten) rief die Vereine auf, noch mehr Mitglieder zur Teilnahme an den Kreismeisterschaften im nächsten Jahr zu motivieren.