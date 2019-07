Mit soliden 11,67 Sekunden über die 100 Meter fand Büthe seinen Einstieg ins Mehrkampfwochenende »okay«, meinte aber auch: »Es muss definitiv schneller werden.« Die 6,21 Meter im Weitsprung stellten den jungen Athleten, der eine Bestweite von 6,68 Metern stehen hat, weniger zufrieden. Im Kugelstoßen (14,07 m) und Stabhochsprung (3,80 m) zeigte er gute Leistungen. Über die 400 Meter, welche den ersten Wettkampftag besiegelten, lief er 53,41 Sekunden.

Glanzleistungen im Hürdensprint und Speerwurf

Zum Einstieg in Tag zwei servierte Büthe über 110-Meter-Hürden mit 15,14 Sekunden eine neue Bestzeit. Anschließend gab es eine weitere Glanzleistung im Speerwurf. Hier knackte er zum ersten Mal die 60 Meter und sammelte mit neuer Bestweite von 60,44 Metern zahlreiche Punkte. Der Hochsprung verlief mit gesprungenen 1,81 Metern nicht ganz optimal. Im Diskus verbuchte er gute 35,74 Meter. Mit der zehnten Disziplin, dem 1500-Meter-Lauf (4:53,74 min), zeigte er sich zufrieden. »Im Gegensatz zu Bernhausen konnten ich nochmal 300 Punkte draufpacken. Ich bin mir dessen bewusst, dass an einigen Stellen mehr kommen muss und kann. Dementsprechend werde ich mich auf die Deutschen Meisterschaften vorbereiten und probieren, da das Beste rauszuholen.«

Ebenfalls im Zehnkampf der U18 am Start war Paul Meier. Der fand nur schwer in den Wettkampf und verlor wichtige Punkte, weil er im Kugelstoßen ohne gültigen Versuch blieb. Am zweiten Tag bremste ihn eine Rückenverletzung aus. »Ich bin nicht ganz so zufrieden mit mir, aber im Stabhochsprung konnte ich mich gut verbessern«, resümierte Meier.

Aus dem Nachwuchs-Mehrkampf-Team von Susanne Müller-Krusemark ging Leni Stein im Siebenkampf der U14 an den Start. Mit einer Bestleistung von 14,21 Sekunden über 100 Meter startete sie in den Mehrkampf. Im Kugelstoßen (8,17 m) und 800-Meter-Lauf (2:51,26 min) folgten weitere starke Leistungen. Mit guten 2844 Punkten belegte sie in ihrem ersten Siebenkampf in der Endabrechnung Platz 22.