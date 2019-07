Jana Klaaßen aus Fürstenberg und Lucas Kamp aus Riege meisterten acht Landesliga-Spiele unter jeweiliger Begutachtung durch einen erfahrenen Schiedsrichterbeobachter dermaßen souverän, dass sie vom VSA nun für Einsätze in der Westfalenliga nominiert wurden. Zusätzlich sind beide in der Oberliga als Schiedsrichterassistenten vorgesehen.

Lucas Kamp, auch Mitglied im Perspektivteam des Verbandes, wird unter anderem in den Junioren-Bundesligen weiterhin als Schiedsrichterassistent eingesetzt. In der vorigen Spielzeit führten ihn Einsätze in diesen Ligen bis nach Bremen und Unterhaching.

Die 29-jährige Unparteiische Jana Klaaßen, die für den BSV Fürstenberg pfeift, und der 23-jährige Referee Lucas Kamp vom FC Hövelriege setzen also ihre erfolgreiche Schiri-Laufbahn fort: Im Sommer 2016 (Klaaßen) und im Sommer 2017 (Kamp) stiegen die talentierten Schwarzkittel von der Bezirks- in die Landesliga auf. Ab sofort sind sie berechtigt, Spiele in der zweithöchsten Amateurklasse des FLVW zu leiten.

Stute und Feldmann pfeifen künftig Landesliga

Simon Stute (22) aus Verne und Tim Feldmann (23) aus Buke absolvierten jeweils sieben Spiele unter Beobachtung in der Bezirksliga. Auch diese beiden Referees überzeugten mit ihren Leistungen und pfeifen ab sofort Partien bis einschließlich Landesliga sowie als Assistenten bis zur Oberliga.

Trotz einiger vorheriger Versuche, in die Landesliga aufzusteigen, die jeweils knapp scheiterten, weil Schiedsrichterkollegen aus anderen FLVW-Kreisen einen besseren Notenschnitt aufweisen konnten, steckten Stute und Feldmann den Kopf nicht in den Sand. Vielmehr arbeiteten beide an sich, so dass theoretische und praktische Prüfungen noch souveräner gemeistert wurden. Auch am alljährlichen Lauf aller Schiedsrichter aus dem FLVW-Gebiet in Borgholzhausen nahmen die jungen Referees teil und erzielten prima Ergebnisse. Der Lohn sind ab sofort Spiele in der dritthöchsten Amateurklasse des FLVW. Eine bedeutende Veränderung kommt auf die Schiedsrichter ab dieser Spielklasse zu. Sie werden von zwei Schiedsrichterassistenten aus dem Kreis begleitet. Ab der Landesliga werden Spiele im Gespann geleitet. Eine von Simon Stute und Tim Feldmann mit Freude erwartete Erleichterung ihres Jobs.

Nicht unerwähnt und toll ist die Leistung der Schiedsrichter Nikolas Hasse (20) von BW Paderborn und Lennart Nitsch (21) vom SJC Hövelriege. Sie bestanden ihre Prüfung für die Bezirksliga souverän und freuen sich, in der nächsten Spielzeit erstmalig überkreislich eingesetzt zu werden.