Von Ingo Tschiersch

Hövelhof (WB). Mit einer für Hövelhofer Verhältnisse erstaunlich hohen Spielerfluktuation geht der Fußball-Landesligist Hövelhofer SV in der Staffel I in seine zweite Serie nach dem Aufstieg. Zehn Zugängen stehen vier Abgängen gegenüber.

»Diesen Kader haben wir zunächst einmal nur auf dem Papier zusammengestellt. Jetzt müssen wir sehen, dass wir daraus schnellstmöglich eine schlagkräftige Mannschaft bilden«, meint Trainer Björn Schmidt, der optimistisch in die Zukunft blickt. »Ich bin von meinen Spielern überzeugt, denn perspektivisch haben alle das Zeug, Stammspieler zu werden«, findet der Coach, der als Ziel die Verbesserung des Tabellenplatzes neun ausgegeben hat.

Grundschnelligkeit ein Muss

Dabei mussten seine Neuzugänge bestimmte Voraussetzungen mitbringen. »Mir ist wichtig, dass ich meine Spieler flexibel einsetzen kann. Also sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite und sowohl offensiv als auch defensiv. Auch eine Grundschnelligkeit muss ein Spieler haben«, lautet die Maßgabe des Trainers, der nach einem Jahr Landesliga eine Zäsur für erforderlich hielt.

Dabei wird seine Herangehensweise in den ersten Saisonspielen eine andere sein als im August 2018. Damals zahlte der Aufsteiger Lehrgeld und startete mit drei klaren Niederlagen. »Wir werden nicht wieder so verhalten in die Saison starten wie damals, sondern unsere Fans von Beginn an mit dem Fußball begeistern, der uns schon in der Bezirksliga ausgezeichnet hat«, verspricht Schmidt, der sich sicher ist, dass die Staffel, die nun wieder auf 16 Teams aufgestockt worden ist, deutlich ausgeglichener sein wird.

»Ich denke nicht, dass es wie mit SC Vlotho und BV Bad Lippspringe in diesem Jahr wieder zwei Teams geben wird, die frühzeitig als Absteiger feststehen. Aufsteiger wie Nieheim, Bad Oeynhausen und Bruchmühlen haben alle eine hohe Qualität, dazu kommen noch die beiden Westfalenligaabsteiger«, sagt Schmidt. Der Verein im Internet: www.sv-hoevelhof.de

Das Personalbuch

Abgänge: Eduardo Filipe Domingues (FC Nieheim), Michael Mantasl (SV RW Erlinghausen), Jonas Drees (BV Bad Lippspringe), Marcel Kranzioch (TuS Dornberg)

Zugänge: Malte Müller (SV Heide), Simon Tepper (SC Ostenland), Matthias Riemer (Delbrücker SC), Daniel Lienen (SuS Westenholz), Alexander Schmal (SC Espeln), Jan Henke (BV Bad Lippspringe), Ibrahim Kaba (SJC Hövelriege), Noel Kampmeier (A-Junioren SC Verl), Julian Liemke, Ron Balke (beide eigene A-Junioren)

Kader ohne Zugänge: Bernhard Kemper, Jonas Martens, Nico Thieschnieder, Dominik Meyer, Azad Dogan, Lars Knitter, Willi Lemke, Chris Malena, Marian Münker, Maik Peters, Tim Dirkes, Bastian Gaube, Maximilian Kaspar, Oliver Werner, Moritz Zimmermann, Sebastian Laigle, Kevin Malena, Frank Seltrecht, Marlon Göke, Sefkan Dogan

Torwart: Dominik Meyer, Bernhard Kemper, Malte Müller, Simon Tepper

Abwehr: Azad Dogan, Lars Knitter, Willi Lemke, Chris Malena, Marian Münker, Maik Peters, Matthias Riemer, Sefkan Dogan

Mittelfeld: Tim Dirkes, Bastian Gaube, Maximilian Kaspar, Nico Thieschnieder, Oliver Werner, Moritz Zimmermann, Jonas Martens, Daniel Lienen, Jan Henke, Noel Kampmeier, Ron Balke

Angriff: Sebastian Laigle, Kevin Malena, Frank Seltrecht, Alexander Schmal, Marlon Göke, Julian Liemke, Ibrahim Kaba

Trainer: Björn Schmidt (4. Jahr)

Saisonziel: Mindestens Platz acht