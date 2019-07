Von Frank Loose

Paderborn (WB). Erster Punktgewinn im vierten Spiel. Die Tennisherren des Team Hämmerling TuS Sennelager haben am Sonntag ihr Heimspiel gegen BW Timberland Finance Krefeld 3:3 (2:2) gespielt. Es ist der erste Punktgewinn des Vorjahresaufsteigers im deutschen Tennisoberhaus überhaupt. Sennelager gibt die Rote Laterne in der Tabelle der 1. Break-Point-Bundesliga mit nunmehr 1:7 Zählern an Mitaufsteiger TK BW Aachen (0:8 Punkte) ab.

1050 Zuschauer auf der Platzanlage des Paderborner TC Blau-Rot erlebten eine absolut sehenswerte Begegnung. Den Punktgewinn für den TuS gegen Krefeld sicherte das Doppel David Pel und Jozef Kovalik. Das Duo spielte gegen Andrea Collarini/Ricardo Ojeda Lara wie aus einen Guss, kaufte dem Gegner rasch den Schneid ab und siegte vollkommen verdient 6:3, 6:0. Doppelspezialist Pel (ATP-120 im Doppel) beeindruckte wie auch bei seinem Matchgewinn an der Seite des erneut fehlenden Arthur Rinderknech im Heimspiel gegen Mannheim (2:4) durch seine enorme Präsenz und die intensive Kommunikation mit seinem Spielpartner.

Es hätte noch mehr sein können

Es hätte an dem tollen Tennistag für die Gastgeber sogar noch mehr als der eine Punkt werden können. Denn zeitgleich zum Match von Pel/Kovalik schafften nebenan auf dem Center-Court Ivan Gakhov und Jan Zielinski im Spitzendoppel gegen Krefelds Simone Bolelli/Rogerio Dutra Silva den Satzausgleich. Auch wenn es im entscheidenden Matchtiebreak nicht zum Sieg und damit dem vierten Matchpunkt für Sennelager reichte (3:6, 6:3, 6:10), ist das teilweise Erfolgserlebnis gegen den ambitionierten Gast vom Niederrhein eine faustdicke Überraschung. »Damit haben wir nicht gerechnet«, räumte Teammanager Marc Renner nach der ausgeglichenen und spannenden Begegnung ein, »der Punktgewinn kann uns im Kampf gegen den Abstieg noch einmal sehr helfen.«

Satzverhältnis für Sennelager

Wie knapp der TuS Sennelager am ersten Sieg in der 1. Liga vorbeischrammte, zeigt der Blick auf das Satzverhältnis. Hier hat der TuS die Nase mit 8:6 vorne, nachdem im Einzel an Position vier der Pole Jan Zielinski (Deutsche Rangliste DTB-140A) gegen Ojeda Lara (ATP-426) ebenfalls erst nach Matchtiebreak (4:6, 6:3, 6:10) das Nachsehen hatte. »Auf diese Weise das 2:2 zu kassieren, ist bitter«, kommentierte Trainer Marius Kur den Verlauf. Zielinski sei es in Satz zwei und zu Beginn des Matchtiebreaks gelungen, sein Spiel dem Gegner aufzuzwingen. »Bei 5:2 im Matchtiebreak hat er plötzlich realisiert, dass er gegen den viel höher eingeschätzten Kontrahenten gewinnen kann und einen Bruch in seinem Spiel erlitten«, so Kur weiter, »da zeigte sich seine Unerfahrenheit, die Routine des Krefelders hat sich durchgesetzt.« Insgesamt sah Kur jedoch einen Spieltag der »Spaß macht«. Er dankte dem »super Publikum« auf den Rängen. »Die Leute haben eine tolle Stimmung gemacht und uns sehr unterstützt«, so Kur. Die Verantwortlichen der gegnerischen Teams hätten zudem bei allen Heimspielen die große Fairness der fachkundigen Paderborner Zuschauer gelobt.

Für die beiden Punkte in den Einzeln sorgten Neuzugang Jozef Kovalik und Aufstiegsheld Ivan Gakhov. Der Slovake Kovalik (ATP-184) besiegte im Spitzeneinzel nach »solider Vorstellung« (Renner) den Italiener Bolelli (ATP-216) 6:2, 7:5. Der Russe Gakhov (ATP-361) hielt im Einzel an Position drei den Argentinier Collarini (ATP-316) bei seinem 6:4, 6:2 sicher auf Distanz. Dragos Dima (ATP-326) verlor an Position zwei 2:6, 3:6 gegen Dutra Silva (ATP-228).

Plätze deutlich verbessert

Während die vergleichsweise weichen Plätze beim Paderborner TC Blau-Rot in den beiden ersten Heimspielen für kritische Rückmeldungen der Teams sorgten, war der Grand laut Renner dieses Mal »deutlich verbessert«.