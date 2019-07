Paderborn (WB). Mit dem ersten Punktgewinn überhaupt in der 1. Tennis-Bundesliga ist dem Team Hämmerling TuS Sennelager am vierten von neun Saisonspieltagen die erhoffte Überraschung gelungen. Beim 3:3 (2:2) vor eigener Kulisse gegen den nicht in Bestbesetzung angetretenen TC Timberland Finance Krefeld mischte sich in die Freude allerdings auch eine Portion Enttäuschung.

Trainer Marius Kur machte nach der Partie aus seinem Herzen keine Mördergrube: »Das 2:4 gegen den Deutschen Meister Mannheim fühlte sich wie ein Sieg an, der Punkt gegen Krefeld hingegen wie eine Niederlage.« Das lag daran, dass Sennelager wie auch gegen Spitzenreiter Mannheim (2:4, 7:1 Punkte) und besonders beim in der aktuellen Tabelle zweitplatzierten Badwerk Gladbacher HTC (1:5, 6:2 Punkte) seine Chancen auf bessere Ergebnisse und Punktgewinne nicht nutzte.

Der Tabellenkeller punktet

Nach dem vermeidbaren Ausgleich Krefelds zum 2:2 vor den Doppeln – Jan Zielinski unterlag trotz einer 5:2-Führung im Matchtiebreak noch 4:6, 6:3, 6:10 – hatte auch das Doppel Ivan Gakhov/Zielinski in der Matchverlängerung das Nachsehen (3:6, 6:3, 5:10). So kam es zum 3:3-Endstand. Kurs gemischte Gefühlslage mag auch daran gelegen haben, dass die Teams aus der unteren Tabellenhälfte bis auf eine Ausnahme am Sonntag ebenfalls Punkte einsammelten. Der Kölner THC Stadion RW gewann, fläsh Weinheim und Mitaufsteiger TC Großhesselohe spielten remis. Diese drei Teams (zwei Absteiger) liegen aktuell zwei Zähler vor Sennelager mit 3:5 Punkten über dem Strich. Einzig Mitaufsteiger TK BW Aachen (0:8 Punkte) verlor auch seine vierte Partie und übernahm von Sennelager (1:7 Punkte) die Rote Laterne.

Während Sennelagers Teammanager Marc Renner die Erträge aus der ersten Saisonhälfte mit Partien ausschließlich gegen Mannschaften aus dem Kreis der Titelanwärter als »wichtig für die Moral« und als »Bonuspunkte, die im weiteren Verlauf der Saison noch wichtig werden können« ansieht, betonte er von Anfang an auch: »Mit dem Spiel bei BW Aachen beginnt für uns der Abstiegskampf erst so richtig.« Demnach stehen für Außenseiter Sennelager nun die Wochen der Wahrheit an. Bis zum letzten Heimspiel am 10. August gegen den TK Kurhaus Lamberts Aachen müssen weitere Punkte her. Insgesamt sind laut Renner für das Erreichen des Klassenziels aller Voraussicht nach sechs oder mehr Zähler notwendig.

Freitag nach Aachen, Sonntag nach Weinheim

In den Auswärtspartien bei BW Aachen an diesem Freitag, 26. Juli, beim TC Weinheim (Sonntag, 28. Juli) und beim TC Großhesselohe am Sonntag, 4. August, wird das Team auf die hilfreiche Unterstützung der Paderborner Zuschauer verzichten müssen. Das Team hat jedoch am zweiten Spieltag in Mönchengladbach bereits gezeigt, dass es auch in der Ferne gute Leistungen abrufen kann. Und hat im bisherigen Saisonverlauf die Hoffnung geschürt, dass mit etwas mehr Fortune und bei verbesserter Chancennutzung der Ligaverbleib keine Utopie bleiben muss. Die Mischung stimmt beim TuS. Die Aufstiegshelden von 2018 spielen auch in Liga eins überzeugend, die Neuzugänge schlagen ein und bereichern den Teamgeist positiv. »Wir haben keine Chance, in der Liga zu bleiben zu bleiben. Die wollen wir nutzen«, bemerkte Hauptsponsor Ralf Hämmerling zu Saisonbeginn. Nun gilt es, TuS Sennelager!