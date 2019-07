Paderborn (WB). Rund um die Profimannschaft hat der SC Paderborn 07 in der Vorbereitung auf die Saison 2019/20 die nächsten Schritte in der Professionalisierung gemacht. Auch im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) treibt der Verein die Entwicklung voran: Mit einem zweiten Fußballlehrer in der Sportlichen Leitung und einer weiteren Spezialisierung stellt der SCP 07 die Weichen für eine noch individuellere Ausbildung der Youngster.

Fußballlehrer Kyle Berger, der seit 2009 bei Borussia Mönchengladbach tätig war und dort zuletzt die U15 als Trainer betreute, besetzt die wichtige Position des Sportlichen Leiters für den Aufbaubereich. Als Nachfolger Bernd Wiesners, der die U19 übernommen hat, ist er für die Mannschaften von der U11 bis zur U16 verantwortlich. Wie Ayhan Tumani im Leistungsbereich, soll Berger mit seiner langjährigen Erfahrung die Spieler und Trainer gleichermaßen in ihrer Entwicklung unterstützen und voranbringen. Ziel ist es, für einen fließenden Übergang vom Aufbau- in den Leistungsbereich zu sorgen.

Neu im NLZ-Bereich ist darüber hinaus die Diplom-Sportwissenschaftlerin Anne Thissen, die an der Universität Paderborn studiert hat und zuletzt an der Universität Kassel als wissenschaftliche Mitarbeiterin an ihrem Promotionsvorhaben in der Sportpädagogik arbeitete. Im Blickpunkt ihrer Tätigkeit beim SCP 07 steht die qualitative Erweiterung des pädagogischen und sozialen Konzeptes im NLZ. Dazu gehört unter anderem die Zusammenarbeit mit den Eliteschulen des Fußballs, weiteren Partnerschulen, Unternehmen, Eltern und dem Internat.

Thorsten Koch wechselt in Vollzeit in den Bereich Athletik

Vorgänger Thorsten Koch wechselt in Vollzeit in den Bereich Athletik und Leistungsdiagnostik des NLZ. In enger Abstimmung mit den Verantwortlichen im Lizenzbereich legt er ein noch eindeutigeres Augenmerk auf die Physis der Spieler, die eine wesentliche Komponente beim Übergang zum professionellen Fußball darstellt.

»Mit diesem personellen Zuwachs und der Weiterentwicklung unserer Strukturen schaffen wir wichtige Voraussetzungen, um im Nachwuchsbereich zukunftsorientiert und erfolgreich arbeiten zu können. Unser Ziel ist es, allen talentierten Spielern eine individuelle und auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete Förderung zukommen zu lassen«, betont NLZ-Leiter Christoph Müller.