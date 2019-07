Allen voran die 4 x 100 Meter Staffel der weiblichen U20. Anna Semler, Nicole Rodehutscord, Laura Keuper und Franziska Keuper hatten in Ulm mit starkem Regen zu kämpfen, welcher die Wettkampfleitung dazu zwang, statt geplanter Vor- und Endläufe nur Zeitendläufe stattfinden zu lassen. Trotz der widrigen Bedingungen und mit Potenzial in den Wechseln sprintete das Quartett in dem am schnellsten besetzten Zeitlauf mit 47,97 Sekunden – sechs Hundertstel über Bestleistung – als dritte ins Ziel. Lediglich eine Staffel war vorher bereits schneller, sodass die Paderborner Staffel schlussendlich Rang vier belegte. Trainer Thomas Prange freute sich: »Das ist eine sehr starke Leistung unserer Eigengewächse und zeigt, dass unsere Nachwuchsarbeit fruchtet.«

Ebenfalls unter die Top Acht lief Malin Bokel über die 2000 Meter Hindernis der U20 in neuer Bestzeit von 7:19,28 Minuten. Trotz einer unwetterbedingten Verspätung des Rennens bis zum späten Abend konnte Bokel sich in ihrem DM-Comeback den starken fünften Platz sichern.

Vorlauf fast fehlerfrei

Trainingskollegin Lina Hanich zeigte im Vorlauf über die 800 Meter der U18 mit 2:14,39 Minuten bereits ihre Medaillenambitionen. Nach recht kurzer Vorbereitungszeit auf die Titelkämpfe musste sie sich im Finale allerdings mit einer Zeit von 2:16,25 Minuten und Platz acht zufrieden geben. LC-Lauftrainer Tim Rabe: »Wie man an ihrem nahezu fehlerfreien Vorlauf sehen konnte, spiegelt die Finalplatzierung nicht ihre eigentliche Leistungsfähigkeit wider. Außerdem hat sie aus der sehr kurzen Vorbereitung auf die DM das Maximum herausgeholt, sodass sie sich keine Vorwürfe machen muss.«

Kiara Nahen konnte sich ebenfalls Platz acht sichern. Die U18-Athletin startete zunächst über die 3000 Meter ihrer Altersklasse und belegte dort bei Temperaturen von etwa 36 Grad Celsius in 10:38,14 Minuten Rang acht. Am Folgetag startete das Nachwuchstalent zudem im Halbfinale über die 1500 Meter der höheren Altersklasse U20 und belegte mit 4:52,84 Minuten insgesamt den 16. Platz.

»Obwohl in Einzelfällen noch etwas mehr drin gewesen wäre, müssen uns drei Platzierungen in den Top Acht Deutschlands natürlich zufrieden stellen«, bilanzierte Rabe. »Die Drei werden ihre gute Form nun in den nächsten zwei Wochen noch über verschiedene Strecken von 800 Meter bis fünf Kilometer nutzen, um einige Bestzeiten anzugreifen, bevor es in die Saisonpause geht.«

Ebenfalls mit einem Doppelstart reiste Franziska Keuper an. Der Schützling von Kathi Panitz und Thomas Prange startete zunächst über die 100 Meter der U20, wo sie mit 12,45 Sekunden ihr selbst gesetztes Ziel verfehlte. Am Folgetag sollte das Halbfinale über die 200 Meter eigentlich glücklicher verlaufen. Nach stark angelaufenen 100 Metern hatte Keuper allerdings mit einem Beuger-Krampf zu kämpfen, der zu einer für sie nicht zufriedenstellenden Zeit von 25,79 Sekunden und Platz 17 führte.

Zwiener im Halbfinale

Trainingskollege Janis Zwiener (U20) überraschte im 100-Meter- Vorlauf mit einer neuen Bestzeit von 11,08 Sekunden und qualifizierte sich so für das Halbfinale. Dort konnte er sich aufgrund stärkerem Gegenwindes nicht weiter steigern und wurde mit 11,38 Sekunden Achter in seinem Lauf.

Eine weitere Überraschung war die 4 x 100 Meter-Staffel der weiblichen U18. Mit 48,69 Sekunden stürmten Pia-Laetitia Lehmann, Vanessa Golownitsch, Elisa Rustemeier und Chantal Volmari in ihrem Halbfinale auf Platz drei. Diese Zeit, die fast eine Sekunde unter der bisherigen Bestzeit der Staffel lag, reichte, um sich für das B-Finale zu qualifizieren. Dort konnte das Quartett die Leistung mit 48,90 Sekunden nochmals bestätigen und belegte insgesamt Rang zwölf. Das Resümee von Trainer Michael Gaentzsch: »Die Staffel hat läuferisch und mit guten Wechseln überzeugt. Der zwölfte Platz ist schlussendlich ein sehr gutes Ergebnis.«