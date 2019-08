Paderborn (WB/tim). Die Sommerpause ist vorbei, der Saisonendspurt ist eingeläutet. Die Paderborn Dolphins reisen am Samstag (15 Uhr) zum vorletzten Auswärtsspiel des Jahres zu den Bonn Gamecockes. Obwohl beide Mannschaften nur ein Tabellenplatz trennt, Paderborn liegt auf Platz drei, Bonn auf vier, sind die Gäste in der ehemaligen Bundeshauptstadt klarer Favorit. Das Hinspiel entschieden die Dolphins mit 31:0 für sich. Vor allem in der zweiten Halbzeit spielten die Ostwestfalen in einer anderen Liga und erzielten 24 ihrer insgesamt 31 Zähler. Neben dem zuverlässigen Kicker Heiko Bals überzeugte vor allem Quarterback Kyle Faunce, der nicht nur seine Mitspieler in Szene setzte, sondern auch selbst den Ball in die Endzone trug.