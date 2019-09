Paderborn (WB). Nur wenige Tage bevor die Feierlichkeiten anlässlich des 50-jährigen Jubiläums am Wochenende 13./14. September beginnen sollen, hat die Paderborner Basketball-Familie eine besonders traurige Nachricht zu verkraften: Marcus Nolden ist am Sonntag, 1. September, im Alter von 47 Jahren vollkommen unerwartet gestorben.

Nachdem der Experte für Dreipunktewürfe selbst lange für den SC Grün-Weiß Paderborn in der Ober- und Landesliga auf Korbjagd gegangen war, trainierte er zuletzt die Landesliga-Herren und trug das Trikot des Reserveteams: »Wir, die Basketball-Abteilung des SC GW Paderborn, sind geschockt über seinen Tod. Rat- und fassungslos verharren wir in tiefer Trauer ob des Verlustes unseres geschätzten Freundes. Unsere Gedanken sind bei seiner Freundin und seiner Familie«, schreibt der Verein. Zudem war Marcus Nolden Gesellschafter der Paderborn Baskets Team GmbH und noch in der vergangenen Saison als Co-Trainer der U19 der Uni Baskets aktiv.

»Marcus, der dem Basketballsport so viel Hingabe wie kaum ein anderer hier in Paderborn schenkte, hob mit uns Pro-Basketball Paderborn aus der Taufe, da er als langjähriger Spieler und Trainer des SC Grün-Weiß, aber auch der Paderborn Baskets, immer den vereinsübergreifenden Aspekt all seiner Tätigkeiten im Auge behielt. Dadurch machte er sich um unsere Sportart sehr verdient«, heißt es in einem Nachruf des Fördervereins Pro-Basketball, bei dem das Gründungsmitglied als Geschäftsführer eine tragende Rolle eingenommen hatte. In dieser Funktion war er auch sehr intensiv in die Planungen des Jubiläums »50 Jahre Basketball in Paderborn« eingebunden.