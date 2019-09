Kniat vermisst Risiko

Statt rauf auf Platz zwei runter auf Platz neun: Paderborns U21 hat die Schrittmacherdienste von Mitkonkurrenten nicht angenommen. Das vermeidbare 0:1 gegen die jetzt punktgleiche TSG Sprockhövel (beide sieben) empfand Trainer Mitch Kniat als »brutal bittere Niederlage«. Dass die SCP-Offensive in Abwesenheit gestandener Profis viel zu wenig Durchschlagskraft entwickelte, sei weniger dem Gegner geschuldet gewesen. »Es lag an uns. Wir haben zu wenig Torchancen kreiert, oft falsche Entscheidungen getroffen.«

Kniat hätte sich gewünscht, dass seine Mannschaft (bei der mit Aram Kahraman und Jesse Edem Tugbenyo ein Duo in der Startformation stand, das noch A-Jugend spielen darf) nach Ballgewinnen mit mehr Risiko nach vorne gespielt hätte. Doch tiefe Laufwege blieben aus, Sicherheitsdenken ging vor. So wurde der Ball eher hinten herum gespielt.

Dass die Paderjungs nach dem Rückstand in der 65. Minute den Kopf und damit die Ordnung verlor, was sich in zerfahrenen Aktionen niederschlug, erklärte der SCP-Coach mit der Jugendlichkeit. »Es waren da noch 25 Minuten zu spielen. Doch die Jungs wollten den Fehler sofort wieder ausmerzen.«

Sonntag geht’s zur »Zwoten« des SC Preußen Münster. Kniat: »Ich habe mir die angeguckt. Die sind ähnlich wie wir jung und unerfahren. Münster hat extreme Qualität. Ein ganz unangenehmer Gegner.« Das Paderborner Plus: »Wir haben ein, zwei Jahre mehr Oberligaerfahrung als sie.«

Hövelhofer Schockstarre

Schon zwölf Gegentore in fünf Spielen: Eine Zahl, die Hövelhofs Trainer Björn Schmidt gar nicht schmeckt. Aber: »Mit ein bisschen Galgenhumor sage ich, dass dieser Wert noch deutlich besser ist als in der Vorsaison«, erinnert er an den fatalen 2018-Auftakt mit 1:15 Treffern nach drei Partien. Beim sonntäglichen 2:3-Reinfall gegen Bad Westernkotten erkannte er seine Mannschaft zunächst nicht wieder. »Wir haben die erste Halbzeit über uns ergehen lassen. Das war wie Schockstarre. Unverständlich«, rätselt er.

Schmidt ist sich sicher, dass es »keine Frage des Könnens« war, sondern eher »eine mentale Geschichte«. Ob sich seine Mannschaft von der Tabellensituation vor dem Spieltag blenden ließ oder sich vielleicht zuviel vorgenommen hatte, was sich in einer regelrechten Blockade niederschlug, wolle er am Trainingsabend im Gespräch ergründen.

0:2, der Pausenpfiff wurde regelrecht herbeigesehnt. Und dann gab’s ein Kabinen-Gewitter. »So ein ordentliches Donnerwetter ist eigentlich nicht meine Art. Aber es hat Wirkung gezeigt«, sagt der Trainer. Hövelhof fand erheblich besser ins Spiel, um mit dem 0:3 den »Genickbruch« zu kassieren. »Mit dem Rücken zur Wand haben wir plötzlich begonnen, Fußball zu spielen. Genau das, was wir von Beginn an spielen wollten. Flach am Boden, gute Passstafetten, breit aufgebaut, schöne Hereingaben ins Zentrum«, wunderte sich Björn Schmidt. Dieses strukturierte Powerplay, »tief auf der Festplatte abgespeichert«, zeigte ihm, dass der Rückschlag »eine Sache des Kopfes« war.

Auswärts ist Hövelhof bislang noch sieglos. Der dritte Anlauf, diese Statistik aufzuhübschen, steigt am kommenden Sonntag beim punktgleichen FC Kaunitz. Schmidt: »Unser ordentlicher Start hat sich ein bisschen relativiert. Das Ergebnis wird eine grobe Tendenz liefern, wohin die Reise geht.«

Westenholz unbesiegt

Freude überwiegt heuer beim SuS Westenholz. Der Landesliga-Vierte, nach fünf Durchgängen mit drei Punkteteilungen »Remiskönig« neben Peckeloh, ist noch immer ungeschlagen. Neu-Trainer Peter Berhorst trauerte beim 2:2 gegen Brakel in der starken ersten Hälfte wohl drei Großchancen hinterher – ein Mal knapp überweg, zwei Lattentreffer – sieht seine »Mentalmonster« aber auf einem guten Weg. »Wir machen das als Mannschaft sehr gut. Wir greifen gemeinsam an und verteidigen gemeinsam.« Dass der Glaube an Zählbares jederzeit vorhanden ist, zeigt der Umstand, dass Westenholz bei seinen drei Unentschieden dreimal einen Rückstand egalisieren konnte, zuletzt traf Dominik Riemer per Nachschuss in der Nachspielzeit. Berhorst: »Fußballerisch mögen andere Teams stärker sein als wir, doch wir sind momentan richtig mutig und haben das nötige Selbstvertrauen.«

SV Heide in Front

SV Heide Paderborn, DJK SF Mastbruch, SCV Neuenbeken, SV Atteln: Ein Paderborner Quartett führt aktuell die Bezirksligastaffel 3 mit je zwölf Punkten an. Auch in der Torjägerliste ist die Region vorne prominent vertreten: Mastbruchs Julius Brinkmann und Miguel Jan Soylu vom SCV Neuenbeken haben beide schon sechsmal getroffen, Torben Hartmann (Mastbruch) und Marwin Novakowski kommen auf je fünf Treffer.

Neuenbekens Trainer Marco Cirrincione empfindet die Tabellenoptik nach dem 2:1-Erfolg beim Delbrücker II als »nette Momentaufnahme«; mehr nicht. »Erst nach dem zehnten, elften, zwölften Spieltag kann man mehr sagen.« Der Sieg bei starken Delbrückern sei nicht unverdient gewesen. »Wir hatten klar mehr Ballbesitz und haben es nach einer Umstellung in der Pause besser gemacht. Da haben wir schnörkelloser gespielt, mit mehr Tempo in die Tiefe.« Mal Dreierkette, mal Viererkette: Der SCV verrichtet seine Defensivarbeit variabler. »Da haben wir uns verbessert«, kommentiert der Coach das 13:3-Torverhältnis der Blau-Gelben, um vielsagend zu ergänzen: »Ein Gegentor war ein Handelfmeter, eines resultierte aus einem Freistoß.«

Heides Coach Markus Driller machte nach der 6:0-Show über TuRa Elsen »noch Potenzial nach oben« aus. »Wir haben effektiv, aber keinen guten Fußball gespielt.«

Der SV Blau-Weiß Atteln wusste im Hainbergstadion effektiv die Fehler des Gegners auszunutzen und dokumentierte mit dem 3:1-Derbysieg über den SC Borchen seine Absicht, die »Nummer eins im Altenautal« zu sein.