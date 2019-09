Paderborn. Doppelter Jubel beim 1. Tri-Club Paderborn: Nach den Männern (in die NRW-Liga) hat auch das Damenteam den Aufstieg in die Regionalliga geschafft.

Beim vierten und letzten Saisonwettkampf der Oberliga im münsterländischen Vreden war es das erklärte Ziel, den vierten Tabellenplatz mindestens zu halten und so das Regionalligaticket zu lösen. Der Blick aus dem Fenster am frühen Morgen war allerdings alles andere als motivierend für Melanie Berkemeier, Kerstin Klei-nehans und Gwendolin Rapp. Es regnete in Strömen bei knapp zweistelligen Temperaturen. Vor Ort angekommen gab es eine angenehme Überraschung: Es herrschten nahezu perfekte Wettkampfbedingungen.

750 Meter im Freibad: Rapp die Schnellste

Bei Sonnenschein und leichtem Wind mussten zunächst 750 Meter im Vredener Freibad absolviert werden. Erwartungsgemäß gelang Rapp dies als Schnellster der ersten von zwei Startgruppen. Etwa zwei Minuten später wechselte Kleinehans auf die 20 Kilometer lange Radstrecke, dicht gefolgt von Berkemeier. Rapp, die ihre Führungsposition auf dem Rad behaupten konnte, brannte beim abschließenden 5-km-Lauf eine weitere Topleistung in den Asphalt und lief als Erste der ersten Startgruppe ins Ziel. Da eine Konkurrentin aus der zweiten Startgruppe wenige Sekunden schneller war, bedeutete es in der Tageswertung Platz zwei für sie.

Als Zweiter in die Regionalliga hoch

Melanie Berkemeier, für die der Wettkampf nach dem Schwimmen erst richtig anfing, Spaß zu machen, konnte ihre Stärken auf dem Rad und beim Laufen deutlich unter Beweis stellen. Sie erreichte in der Tageswertung Platz fünf. Mit etwas Abstand kam Kerstin Kleinehans mit durchweg soliden Leistungen auf Platz elf. Nun begann das Warten auf die Ergebnislisten. Das gute Gefühl wurde jedoch schon kurze Zeit später mit dem zweiten Platz für das Team in der Tageswertung bestätigt. In der Ligatabelle reichte dies ebenfalls zu Platz zwei, womit der Aufstieg in die Regionalliga souverän perfekt gemacht wurde.