In Amsterdam trafen die zehn besten Mixed-Mannschaften aus Belgien, Dänemark, Deutschland und den Niederlanden aufeinander, um einen der drei Spots fürs Finalturnier des Europapokals in Caorle (27. bis 29. September) zu ergattern. Die Paderborner setzten sich gegen Groningen (13:8), Marburg (13:7), Kopenhagen (13:6) und Brüssel (13:5) durch. Allein gegen Amsterdam, derzeit stärkste Mixed-Mannschaft Europas, mussten sich die »7 Todsünden« mit 6:13 geschlagen geben. Mit dieser herausragenden Leistung erzielten sie den zweiten Platz des Relegationsturniers und lösten so die EM-Fahrkarte nach Italien.

»Wir gehören zu den besten Ultimate-Mixed-Teams Deutschlands«

Nach fünf Tagen Regenerationszeit ging es auch auf nationaler Ebene weiter. In Frankfurt am Main wurde das zweite und damit entscheidende Turnierwochenende der Deutschen Meisterschaften (1. Bundesliga) ausgetragen. »Im vorigen Jahr konnten wir uns in den Top5 platzieren. Für dieses Jahr hatten wir uns natürlich noch mehr vorgenommen«, erklärt Spielertrainer Christian Hoppe. »Leider konnten wir unsere mentale und physische Stärke aus Amsterdam nicht noch einmal in Frankfurt abrufen und mussten uns mit dem siebten Platz zufriedengeben. Jedoch darf man nicht verkennen, dass wir weiterhin zu den besten Ultimate-Mixed-Teams Deutschlands gehören.«

Nun blickt die Mannschaft mit Vorfreude auf die Finalspiele um den Europapokal vom 27. bis 29. September. »Wir nutzen die verbleibende Zeit, um an unseren individuellen Schwächen, dem Timing und den Taktiken zu arbeiten«, resümiert Christian Hoppe. »Grundsätzlich zählt bei dieser Teilnahme der olympische Gedanke, jedoch haben wir den klaren Willen, die besten Teams Europas herauszufordern. Mal schauen, was für uns in Italien möglich ist.«