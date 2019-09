Für Bad Lippspringes Trainer Tobias Tschernik ist die Partie am Sonntag (15 Uhr) im Kurwaldstadion keine gewöhnliche: »Natürlich ist es für mich etwas Besonderes, gegen meinen alten Klub zu spielen, bei dem ich zwei schöne Jahre verbracht habe. Aber ich denke, auch die Anreppener wissen, dass es hier wie in jedem anderen Spiel um Punkte geht, die beide Teams brauchen. Die Freundschaft wird für 90 Minuten ruhen müssen.« Sowohl Lippspringe (10 Punkte) als auch Anreppen (7) sind ordentlich in die Liga gestartet. Während der BVL zuhause weiter ungeschlagen bleiben will, geht es für Anreppen laut Trainer Werner Linnenbrink darum, »etwas Zählbares aus Lippspringe mitzunehmen, auch wenn der BVL offensiv über einige richtig starke Leute verfügt.«

»Wir wollen den ersten Saisonsieg einfahren«

Weiter unten in der Tabelle finden sich die beiden Aufsteiger TuRa Elsen und der Delbrücker SC II wieder, die in der Tabelle lediglich ein Punkt trennt. Beide treffen zeitgleich im Dreizehnlindenstadion aufeinander. »Wir wollen den ersten Saisonsieg einfahren«, kündigt Elsens Trainer Andreas Hagenbrock an, weiß aber auch, dass die Partie gegen die DSC-Reserve alles andere als leicht wird: »Wir kennen Delbrück sehr gut, haben ja zuletzt auch in den Aufstiegsspielen gegen sie gespielt. Das wird eine enge Partie.« Damals setzte sich der DSC nach einem 3:3 im Hinspiel mit 3:2 in Elsen durch – Spektakel scheint in dieser Partie also garantiert. Die Gäste gehen nach dem starken Auftritt gegen Neuenbeken in der Vorwoche aber leicht favorisiert ins Spiel.

»Detmold war einer unserer stärksten Gegner«

Bereits um 14.30 Uhr kommt es auf der Neuenbekener Bekekampfbahn zum Duell zwischen dem SCV und dem PTSV Detmold. »Detmold war in der vergangenen Saison einer unserer stärksten Gegner und hat sich nochmal gut verstärkt. Für mich ist das eine Top-Drei-Mannschaft«, berichtet Neuenbekens Trainer Marco Cirrincione, der gegen den Tabellensiebten personell nicht aus dem Vollen schöpfen kann: »Uns fehlen sieben Spieler. Dadurch sind wir natürlich schon heftig dezimiert. Aber wir blicken dennoch positiv auf die Partie. Wenn wir dieselbe Mentalität an den Tag legen wie zuletzt, plus eine große Portion Spielfreude, können wir das Maximale holen.«

Bereits am Samstag um 16 Uhr gastiert der SV Atteln beim noch sieglosen SV Dringenberg und möchte seine maximale Punktausbeute beibehalten. Drei weitere Paderborner Mannschaften müssen am Sonntag um 15 Uhr ran. Tabellenführer Heide reist als erklärter Favorit zum Schlusslicht TSC Steinheim. Der SC Borchen empfängt im Duell der Tabellennachbarn den FC BW Weser auf dem Hessenberg, und die DJK Mastbruch gastiert beim FC Peckelsheim-Eissen-Löwen.