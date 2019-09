Auf dem Paderborner Schützenplatz wurde am Samstagabend die Janz-Team-Trophy gefeiert. Jan Kersting aus Büren holte mit Castello Silber in der Einzelwertung. Foto: Jörn Hannemann

Paderborn (WB). Ein echter Klassiker stand am Samstagabend unter Flutlicht bei der OWL Challange auf dem Paderborner Schützenplatz auf dem Programm: Die Janz-Team-Trophy wird gefeiert wie ein Nationenpreis, es treten allerdings Mannschaften aus den westfälischen Kreisverbänden an.

Angefeuert und gefeiert werden die regionalen Springsportstars lautstark und frenetisch von ihrer Fanbase. Es siegte das Team Herford in der Besetzung Andres Mauricio Quintero Palomar mit Primor MzH, Romy Rothenberger mit Coupon, Sabine Flörkemeier mit Cloncoose Luxor und Thorsten Brinkmann mit Conte. Sie schafften es, das Team Paderborn II mit einem lupenreinen Springfehlerkonto auf Platz zwei zu verweisen.

Die Lokalmatadoren Kai Henrik Settertobulte, Reimund Peitz, Simone Berndt und Henning Athens hatten das Pech eines einzigen Zeitfehlers, es war also denkbar knapp. Platz drei ging an den Vorjahressieger, das Team Lippstadt. In der Einzelwertung siegte Henrk Griese (Borgholzhausen) im Sattel von Catharina S vor Jan Kersting (Büren) mit Castello und Simone Berndt (Delbrück) mit Cornell.

Im Vorfeld des Mannschaftsspringens hatte Newcomerin Finja Bormann das Championat von Paderborn gewonnen. In der Qualifikation für den Großen Preis verwies die junge Amazone mit A Crazy Son Of Lavina den Japaner Eiken Sato mit Chacanno und den Deutschen Meister Felix Haßmann mit Sig Captain America auf die Plätze.

