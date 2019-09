Paderborn (WB/en). Am Morgen der Empfang im Paderborner Rathaus, am Nachmittag das Old-Star-Festival im Sportzentrum am Maspernplatz sowie ein kleines Beachvolleyballturnier und schließlich der Feier-Abend im zur »Ehemaligen-Lounge« umbenannten VIP-Zelt an der Paderkampfbahn: Das kurzweilige Programm des Doppeljubiläums 50 Jahre Basketball und 50 Jahre Volleyball in Paderborn hatte am Samstag eine Menge zu bieten.