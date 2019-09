»Der Platzverweis hat uns aus dem Spiel genommen«, ärgerte sich SCP-Trainer Michél Kniat. Das auch, weil die Gelb-Rote-Karte für Profileihgabe Rifet Kapic mehr als unnötig war. »Er bekommt die erste Gelbe für Meckern und die Zweite wegen Zeitspiels. Das war sicher nicht clever«, so Kniat. Bis zu dem besagten Platzverweis in der 88. Minute hatten die Paderborner noch mit 2:1 geführt. »Wir waren sehr gut in der Partie und hatten auch mehr vom Spiel«, sagte Kniat. Das lässt sich am Spielverlauf ablesen. Drilon Demaj vergab die erste Szene (13. Min.). Sieben Minuten später kam auch Münsters Reserve zum ersten Abschluss, doch Philimon Tawiah konnte auf der Linie klären (20. Min.). Kurz danach belohnten sich die Paderborner für ihre Überlegenheit. Wieder war Demaj zur Stelle und schob aus kurzer Distanz ein (23.). Phil Sieben ließ den zweiten Treffer liegen (38.), doch die Gäste sollten noch zu einer gelungenen Kombination kommen. Über Khiry Shelton und Demaj landete der Ball bei Kapic, der das 2:0 machte (45.+1.).

So weit so gut, zumal auch die zweite Halbzeit nicht anders begann. Paderborn war auf dem Weg und hatte die Partie im Griff. Umso ärgerlicher fiel der Münsteraner Anschlusstreffer. Nach einem Pfostenschuss prallte der Ball an das Bein von SCP-Verteidiger Dacain Baraza und von dort ins Tor (60.). Die Partie wurde hektisch, doch Paderborn behielt zunächst die Nerven und die knappe Führung. Bis zum doppelten Aussetzer von Kapic. Preußen schlug eiskalt zu, auch weil Paderborn pennte. Nach einer Ecke köpfte Marius Mause den 2:2-Ausgleich (89.). Dann landete ein langer Einwurf bei Avni Özmen und der traf zum Paderborner Knock-out (90.+4.).

SCP U21: Cordi – Woitzyk, Baraza, Rump, Tawiah – Bilogrevic (38. Ufuk), Kapic – Sieben (65. Czok), Tsingos – Demaj (80. Kahraman), Shelton.

Tore: 0:1 Demaj (16.), 0:2 Kapic (45.+1.), 1:2 Baraza (60. Eigentor), 2:2 Mause (89.), 3:2 Özmen (90.+4.)