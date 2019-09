Paderborn (WB). Die drei Teams von Just Windsurfing haben bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft auf dem Dümmer See erfolgreich abgeschnitten.

66 Erwachsene sowie 40 Jugendliche kamen beim Saisonhöhepunkt zusammen. Startberechtigt waren nur die besten Teams der Regionen Nord/Ost, West und Süd, die sich zuvor in jeweils vier Qualifikationsregatten bewährt hatten. Seit 30 Jahren wird dieser Wettbewerb ausgetragen. Die Paderborner waren von Beginn an dabei und führen auch in der Anzahl aller Titel die ewige Tabelle an. Dafür gab’s eine Ehrung mit Urkunden vom Obmann des DSV.

Der erste Wettkampftag empfing die Teilnehmer mit perfekten Bedingungen wie aus dem Bilderbuch mit Sonne und Wind. Die Wettfahrtleitung führte bei den Jugendlichen erstmalig Wettfahrten als Slalom durch. Vom Start galt es mit dem Wind einen Zick-Zack-Parcours von Bojen abzusurfen. Dieses Format bietet mehr Bojenaction und höhere Geschwindigkeit auf der Strecke.

Passend dazu gab es noch eine Freestlye Show von Amado Vrieswijk aus der Karibik, einem der besten Windsurfer der Welt. Die erwachsenen Raceboarder konnten am Tagesende zufrieden auf vier Wettfahrten bei gutem Wind blicken, die mit taktischen Duellen auf der Kreuz und schnellen Raumschotfahrten alles boten, was Racing ausmacht.

Wind schläft komplett ein

Tags darauf ließ der Wind nach. Die Aktiven mussten bis zum späten Nachmittag warten, bis die Wettfahrtleitung das kleine Zeitfenster vor einer Schlechtwetterfront für die Möglichkeit der Durchführung von zwei weiteren Wettfahrten im Sonnenuntergang nutzte. Am letzten Wettkampftag schlief der Wind komplett ein; es kam keine weitere Wettfahrt zustande. Dafür gab es ein spannendes SUP-Fun-Race der außergewöhnlichen Art mit zwei Sportlern auf einem Stand-up-Paddelboard. Philipp Oesterle und Richard Sprenger konnten sich hier über vier Runden gegen die Konkurrenz durchsetzten und den Wettbewerb gewinnen.

Nach insgesamt sechs Wettfahrten siegte am Ende das Team Großenbrode 1 vor den Chiemseern und dem Masterteam aus Großenbrode. Es folgen Mainz und Hamburg. Als sechste Mannschaft freuen sich Philipp Oesterle, Heiner Homrighausen, Carl Klein und Matthias Reimann über Bronze bei den Mastern. Das junge Just Windsurfing-Herrenteam trat nur mit Richard Sprenger und Florian Schwede an und konnte mit dem siebten Platz im Feld von 23 Teams erneut überzeugen.

In der Nachwuchs-Bundesliga starteten mit Elisabeth Sprenger und Niels Lücking in ihrem ersten Finale der U15. Am Ende belegten sie einen ordentlichen sechsten Platz und konnten viel Erfahrung in der Meisterschaft sammeln. Elisabeth Sprenger wurde in der Einzelwertung der Deutschen Jugendmeisterschaft Zehnte im Feld der 23 Teilnehmer.