Der erste Dreier: Alexander Volke (links) nimmt hier Maß und bringt Paderborns U17 gegen Waltrop mit 2:1 in Führung. Foto: Jörg Manthey

Paderborn (WB/kroc). Mit einer guten Leistung gegen einen guten Gegner sicherte sich die U19 vom SC Paderborn 07 nicht nur den zweiten Dreier, sondern ist auch in der A-Junioren-Westfalenliga die einzige Mannschaft mit maximaler Ausbeute. Ebenfalls noch eine weiße Weste haben die B-Juniorinnen vom Delbrücker SC, derweil die U17 des SCP mit dem ersten Saisonsieg an die Spitze sprang.

A-Junioren-Westfalenliga

SV Westfalia Soest - SC Paderborn 07 2:5 (1:1). Die Paderborner sind damit die einzige Mannschaft, die nach zwei Spielen die Maximalpunktzahl von sechs Punkten aufweisen kann. »Das war eine gute Leistung gegen einen engagierten Gegner, der uns viel abverlangte«, war auch SCP-Trainer Bernd Wiesner zufrieden. Seine Mannschaft musste dabei zweimal einen Rückstand aufholen. Dieses erledigten Florian Wendt und Haris Ljatifi. Danach trafen noch zweimal Yusuf Öztürk und Mert Yilmaz.

B-Junioren-Westfalenliga

SC Paderborn 07 - VfB Waltrop 5:2 (3:2). Auch die Paderborner U17 ging an diesem Wochenende mit 5:2 als Sieger vom Platz. »Das Ergebnis passt, die Art und Weise lässt aber noch Luft nach oben«, war Trainer Oliver Döking in einem zerfahrenen Spiel nur bedingt zufrieden. Zweimal konnte Waltrop dabei eine Paderborner Führung ausgleichen. Erst nach der dritten Führung konnten die Gastgeber dann entscheidend davonziehen. Alwin Weber, Alexander Volke, zweimal Mateo Biondic und Joel Vega Zambrano scorten für den SCP.

B-Juniorinnen-Westfalenl.

SpVg Oelde – Delbrücker SC 0:4 (0:1). Trotz 80 Prozent Feldanteilen zeigte der DSC in der ersten Halbzeit keine gute Leistung. Lediglich Charradi Mohamt Naryis sorgte mit ihrem Treffer für einen Lichtblick. Nach dem Seitenwechsel wurde die Delbrücker Leistung dann deutlich besser und erneut Naryis, sowie Jana Schwede und Alena Schmidt sorgten für den Erfolg. »Der Sieg war zwar absolut verdient, die Leistung ist aber noch ausbaufähig«, sagte Delbrücks Trainer Hubert Austerschmidt nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel.

C-Junioren-Westfalenliga

SV Rödinghausen – SC Paderborn 07 3:1 (1:1). Der SCP agierte in vielen Phasen nicht clever genug. Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt kamen sie somit nicht in Frage, erneut drei Zähler einzufahren, so dass sich Rödinghausen seinerseits über den ersten Saisonerfolg freuen durfte. Für die Gäste reichte es dabei lediglich zum zwischenzeitlichen Ausgleich durch ein Tor von Benard Imeri.