Paderborn (WV/jm). Heimvorteil nicht genutzt: Die glücklose deutsche Baseball-Nationalmannschaft, so vielversprechend in die Europameisterschaft gestartet, steht letztlich mit leeren Händen da. EM-Platz sechs machte auch das mitwirkende Untouchables-Trio Maurice Bendrien, Daniel Thieben und Marco Cardoso traurig.

Das Team von Bundestrainer Steve Janssen hat so die Teilnahme an der europäisch-afrikanischen Olympia-Qualifikation verpasst, die vom 18. September an in Parma und Bologna stattfindet.

Untouchables-Headcoach Jendrick Speer verfolgte die meisten EM-Partien im Live-Videostream. »Rang sechs ist enttäuschend. Man kann sagen, dass die strategischen Umstellungen im Verband nicht gegriffen haben«, lautet sein strenges Urteil. Seit dem 1. Januar hat Steve Janssen (47) die sportliche Leitung der deutschen Herren- und U23-Nationalmannschaft übernommen. Janssen vergraulte Paderborn schon im Vorfeld. Nach dem 13-tägigen Trainingslager in Uershino City (Japan) strich er die U’s Maik Ehmcke und Benjamin Thaqi aus dem Kader. »Spieler mit Potenzial, die sehr gute Leistungen gezeigt haben«, wundert sich Speer. Sie zu »cutten«, wie es im Branchenjargon heißt, war nachträglich vielleicht ein Fehler.

Cardoso spielt überragendes Turnier

Jendrick Speer attestierte Debütant Marco Cardoso »ein überragendes Turnier. Für mich war er der beste Spieler im deutschen Team. Ich ziehe den Hut vor ihm. Wir als Paderborn Untouchables sind stolz auf ihn.« Auch für Catcher Maurice Bendrien war es die erste EM im Männerbereich. »Wir haben als Mannschaft ein gutes Turnier gespielt und waren auf Augenhöhe mit den Gegnern. Leider hat uns in den engen Spielen das nötige Fortune gefehlt«, urteilte der Catcher, zweiter Mann auf seiner Position hinter Kapitän Simon Gühring (Heidenheim Heideköpfe). »Ich wusste um meine Rolle und habe das so akzeptiert«, erzählt Bendrien, der im Gruppenspiel gegen Tschechien sowie in den letzten drei Innings gegen die Niederlande Spielpraxis sammeln durfte. »Alleine durchs Zugucken habe ich viel gelernt.«

Vor allem die Viertelfinalpleite gegen Italien schmerzt Bendrien heute noch. »Wir lagen da schon mit 5:0 vorn, haben es aber nicht geschafft, nachzulegen und die Führung über die Zeit zu bringen.« Statt den Sack vorzeitig zuzubinden, reihte sich verpasste Chance an verpasste Chance. Die Quittung: Mit einem Homerun im letzten Inning entriss Italiens Alberto Mineo Deutschland noch den sicher geglaubten Sieg – 5:7. Umstrittene Schiedsrichterentscheidungen hätten ein Übriges getan, fand Bendrien. Dieser Fehlschlag kostete den Gastgeber das EM-Halbfinale und damit die Fahrkarte für das europäisch-afrikanische Olympia-Qualifikationsturnier. »Das hat unglaublich weh getan.«

Bendrien: »wertvolle Erfahrungen«

Immerhin konnte die Auswahl aus Frankreich mit 14:4 bezwungen werden; somit war weiterhin alles möglich. Doch im Anschluss ging vor mehr als 1900 Zuschauern in der Bonner Rheinaue auch das Spiel um Platz fünf gegen die Tschechische Republik verloren. Beim knappen 3:4 punktete Marco Cardoso zum zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich. »Auch wenn wir unser angestrebtes Ziel verpasst haben, war es ein super organisiertes Turnier mit wertvollen Erfahrungen«, resümiert Maurice Bendrien.

Für den Bundesligisten Paderborn Untouchables ist noch Pause. Ehe Coach Jendrick Speer seine Eleven im Oktober im Ahorn-Sportpark wieder zur Saisonvorbereitung ruft – Kraft und Athletik stehen dann im Fokus – spielen einige seiner Youngster an diesem Wochenende bei der U18-DM in Regensburg mit.