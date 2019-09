Von Jörg Manthey

»Alle Jungs sind am Maximum orientiert und wollen ihre Laufbahn aufs nächste Level hieven. Den sportlichen Erfolg können wir wohl nicht direkt beeinflussen – alles andere aber schon«, beteuert Hellmig, der zuletzt im Nachwuchsleistungszentrum des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV als Schulkoordinator und Karrierebegleiter arbeitete. Der 40-Jährige hat aber ostwestfälische Wurzeln: Er ist in Lemgo geboren.

Mit den Sportlern auf Augenhöhe sprechen

Seine offizielle Berufsbezeichnung lautet: staatlich anerkannter Diplom-Sozialpädagoge, Schwerpunkt Sport. Er hat im Haus den Hut auf. Werte leben, die eine Gemeinschaft bereichern: Matthias Hellmig spricht mit den Sportlern auf Augenhöhe. Er interpretiert seinen Erziehungsauftrag so, dass »mal viele gute Kerle aus unserem Haus rausgehen. Mündige Menschen. Persönlichkeiten, die gut durchs Leben kommen und stets versuchen, das Bestmögliche aus sich herausholen.« Sein Credo: »Ich bin der festen Überzeugung, dass sich bei einer intakten Persönlichkeitsentwicklung, mündend in einem für jeden Spieler höchstmöglichen Schulabschluss, gezielt gefördert durch eine außersportliche Karrierebegleitung, die sportliche Erfolgsaussicht steigert.«

Um 22 Uhr ist das Licht aus. 42 Jungs aus den vier Sportarten Fußball (14), Football (11), Baseball (10) und Basketball (7), 14 bis 20 Jahre alt, leben aktuell im Internat. Ausgebucht! Die großzügigen Einzelzimmer im Haus Paderborn sind voll möbliert und bieten Rückzugsmöglichkeiten. »Die Betriebserlaubnis gilt für 42. Wir sind in Gesprächen mit dem Landesjugendamt, um auf 48 erweitern zu können«, verrät Hellmig. »Der Bedarf ist da. Wir sind gut nachgefragt.«

Internatsleiter Matthias Hellmig sieht sich als Netzwerker

Hellmig sieht sich als Netzwerker und wacht über alle Prozesse. Ziel sei immer, »eine gesunde Balance zwischen den schulischen Anforderungen, der Charakterbildung und der sportlichen Belastung zu finden. »Ich bin das Bindeglied zwischen Schulen, Vereinen, Behörden, Eltern und den Jungs.« Ob Tag-und-Nacht-Betreuung, Lernbegleitung und Hausaufgabenbetreuung durch Hartmuth Wille und Rino Storer oder weitere Nachhilfe durch Study Help, wenn erforderlich: An Mentoren mit Herz, an »Eltern-Ersatz«, mangelt es im Sportinternat nicht.

Jede der vier Sportarten hat einen eigenen Sprecher. Brian Snoek (17), junger Linebacker der Paderborn Dolphins, möchte die Voraussetzungen für den Sprung über den großen Teich schaffen. »Alle hier, die eine amerikanische Sportart betreiben, haben das gleiche Ziel. Und wissen, dass ein guter Schulabschluss dafür wichtig ist.« Gerade hat Nick Göbert das Haus Paderborn verlassen – nach fünf Jahren! Er wird in den beiden kommenden zwei Jahren am Bay College in Michigan studieren und dort Baseball spielen.

Auch Baseballer Erik Aplevich (Wilfried Laurier University in der Nähe von Toronto, Kanada) ist diesen Schritt gegangen. Jugendbasketballer Kymani Sander absolviert nach der Beendigung seiner Schullaufbahn auf der Lise-Meitner-Realschule eine Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker.

»Wir sind ein cooler Haufen«

»Hier ist immer Action. Wir sind ein cooler Haufen«, findet Untouchables-Catcher Luca Rammelmann, der Sprecher der Baseballer. Basketball-Kollege Malte Wernicke aus dem NBBL-Unterbau der Uni Baskets spricht allen aus der Seele, wenn er beteuert: »Es ist einfach toll mit den Jungs. Wir halten zusammen und sind wie eine große Familie. Die Erfahrungen, die wir hier machen, werden wir im Leben nicht vergessen.«

Fußballer-Kopf ist Dacain Baraza (19). Der Innenverteidiger der U21-Amateure des SCP ist zugleich wiedergewählter Sprecher aller Internatsjungs.

»Wir wollen zu den fünf besten Internaten Deutschlands gehören«

Das Sportinternat Paderborn mit seinem Verbundsystem gilt über die Landesgrenzen hinaus als Vorzeigeprojekt und gehört laut Matthias Hellmig zu den Top 3 in NRW. Paderborner Unterstatement ist ihm zwar »grundsätzlich sympathisch«, doch selbstbewusst meint er: »Wir wollen zu den fünf besten Internaten Deutschlands gehören. Unser attraktives Konzept ist einmalig. Im Rahmen dessen, was wir leisten können, sind wir spitze. Bei uns ziehen alle an einem Strang. Im Sportinternat Paderborn kann die Verselbstständigung des niedrigschwellig betreuten Übergangsplatzes vorangetrieben werden. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal.«

Aktuell leben, auch logistisch bedingt, bloß Jungs im Internat. »Wir haben keinen separierten Flur«, erklärt Hellmig. Es gebe keine Bestrebungen, Mädchen zu integrieren, »aber langfristig wäre das Überlegungen wert.«

Die 14 Neuen im Sportinternat: Mateo Biondic, Koray Dag, Louis Fuchs, Martin Gyameshie, Demaj Drilon, Michele Cordi (alle SC Paderborn), Matei Bodea, Roman Claas, Vincent Neugebauer, Moritz Treydl (alle Paderborn Baskets), Niklas Graf, Jannis Hammerlindl, Ethan Nelson (alle Paderborn Dolphins) und Bjarne Reinhardt (Untouchables Paderborn).