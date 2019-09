»Wir haben ein gutes Spiel gezeigt, die Zweikämpfe angenommen und Chancen erspielt. Glückwunsch an das Team«, lobte SCP-II-Trainer Michél Kniat. Zurecht, denn die U21 hatte wenig Respekt vor dem Aufsteiger. Die erste Chance der Partie hätte gleich die SCP-Führung sein müssen. Ein Freistoß von Marcel Hilßner segelte von links in Richtung des langen Pfostens. Dort traf Khiry Shelton mit seinem Schuss eben diesen. Der Ball flog wieder zentral vor das Tor, doch Jan-Luca Rumpf trat drei Meter vor dem leeren Kasten über die Kugel (20.). Es sollte der einzige Fauxpas des Innenverteidigers bleiben, der mit Jesse Edem Tugbenyo einen starken Auftritt im Defensivzentrum hinlegte. »Ein Schlüssel für den Erfolg«, sagte Kniat.

Kurz vor der Pause fielen endlich Tore

Kurz vor der Pause fielen dann endlich Tore. Tugbenyo gewann ein Kopfballduell, der Ball landete bei Phil Sieben, der für Khiry Shelton durchsteckte. Die Profileihgabe schob frei vor Meinerzhagens Torwart Nils Langwald zur 1:0-Führung ein (39.). »Vor und nach einem Tor ist immer eine heiße Phase, in der viel passiert. Es ärgert mich, dass wir da nicht aufmerksamer waren«, so Kniat. Direkt im Gegenzug glichen die Gäste per Kopfball durch Ron Berlinski zum 1:1 aus (41.).

Nach der Pause erwischte Meinerzhagen den besseren Start, doch SCP-II-Keeper Leon Brüggemeier war auf dem Posten (49.). Paderborn reagierte optimal auf den Ansturm. Dieses Mal traf Rumpf den Ball nach einer Ecke und das Leder flog zum 2:1 ins Netz (52.). Die U21 blieb dran. Johannes Dörfler flankte und Shelton köpfte das 3:1 (56.). Auf der Gegenseite reagierte Brüggemeier wieder stark nach einem Freistoß (63.). Massih Wassey (68.) machte dann den Deckel drauf. Er luchste Meinerzhagens Torwart Langwald den Ball ab und schob zum 4:1 ein.

Die Statistik

SCP II: Brüggemeier – Woitzyk, Tugbenyo, Rumpf, Tawiah – Agnew, Sieben (64. Czok) – Hilßner (64. Wassey), Demaj (88. Kahraman), Dörfler (69. Tsingos) – Shelton. Tore: 1:0 Shelton (39.), 1:1 Berlinski (41.), 2:1 Rumpf (52.). 3:1 Shelton (56.), 4:1 Wassey (68.).