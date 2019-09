Bad Lippspringe (WB). In Anlehnung an den Ryder-Cup, dem golferischen Erdteil-Wettkampf zwischen den USA und Europa, ist zum 21. Mal der Hochstift-Golf-Cup zwischen den drei in der Region beheimateten Golfclubs ausgetragen worden. Auf dem Parkland-Course des British Army Golfclub Sennelager am Südrand des Truppenübungsplatzes Senne trafen sich traditionell wieder je zwölf Ü35-Golfer von den Clubs aus Bad Driburg, Sennelager und Thüle.